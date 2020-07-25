Пашинян ушел от политики к терроризму

Нападение в Товузском районе, которое было совершено армянскими вооруженными силами, а также то, что произошло в Лос-Анджелесе и Брюсселе, когда группы армянских радикалов нападали на мирных протестующих азербайджанцев, наряду с угрозой взрыва Голубой мечети в Ереване, является главным связующим звеном, который объединяет армянскую националистическую идеологию и терроризм.

Об этом Day.Az сказал руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.

"Потому что испытав горечь военно-политического поражения, Пашинян и его команда взяли на вооружение свое старое средство - террор. То, что с приходом к власти в Ереване Пашинян одним из первых решений освободил из тюрьмы так называемую ныне считающуюся политической группировкой "Сасна црер", является свидетельством террористической сущности пашиняновская клики.

По заявлениям самих членов этой организации пресс-секретарем являлся Вермишян, который говорил, что они являются АСАЛА. То есть, есть официальное признание, что политическая группа, на которую ориентируется Пашинян, является террористической организацией. И то, что в зарубежных странах на арену вышли армянские террористы, которые угрожают азербайджанским дипломатическим представительствам, нападают на представителей СМИ, как это произошло в Брюсселе, и то, что произошло в Лос-Анджелесе на виду у всех, является связующим звеном Пашиняна, его ответной реакцией на все унижения, которым была подвергнута его военная доктрина. И это является, конечно же, проявлением того бессилия, потому что терроризм это - оружие бессильных, слабых государств, которые не могут реагировать на события государственными методами. Они реагируют через радикальных фанатично настроенных террористов", - отметил Алескеров.

По его словам, самым интересным в этом моменте является угроза взрыва Голубой мечети в Ереване.

"Это единственный и самый древний исторический объект, который остался на территории столицы Армении. Попытка угрозы его взрыва свидетельствует о том, что сама Армения находится под влиянием террористических организаций. То есть, эти организации командуют в армянской армии, присутствуют на политической арене, а также являются элементами, влияющими на армянские организации за рубежом. В частности, в США, где родился известный террорист Монте Мелконян, именем которого названо учебное заведение и министерство обороны Армении. Также Сефилян, который руководит организацией "Сасна црер", ливанский армянин, который участвовал в терактах в Париже и других европейских городах против турков. Это и сотни других террористов, которые теперь угрожают интересам Азербайджана по всему миру, в том числе диппредставительствам и дипломатам, а также представителям нашей диаспоры", - сказал Алескеров.