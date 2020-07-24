Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с лидером Партии Демократического просвещения Азербайджана

Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с председателем Партии Демократического просвещения Азербайджана, депутатом Милли Меджлиса (парламента) Эльшаном Мусаевым, сообщает Day.Az.

На встрече обсуждался широкий спектр актуальных вопросов, как армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, политическая солидарность в противостоянии с армянской агрессией, борьба с коронавирусной инфекцией, меры, принимаемые государством против коррупции в период пандемии, деятельность политических партий, а также совершенствование законодательства в связи с финансовой отчетностью в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

В ходе обсуждений было отмечено, что армянские сепаратисты продолжают свои территориальные притязания на исторические земли Азербайджана и провокации на этнической почве.

Назвав неожиданный удар армянских вооруженных сил 12 июля по азербайджанским позициям очередной провокацией, Велиев отметил, что Армения получила достойный ответ.

Завотделом подчеркнул, что текущая ситуация находится под полным контролем Азербайджана, отметил, что в связи с мерами по оценке и устранению ущерба, причиненного Арменией в результате интенсивного обстрела Товузского района, полному восстановлению пострадавших объектов и ускоренному проведению ремонтно-строительных работ Президент Азербайджана 20 июля подписал распоряжение, и что в связи с этим создана Рабочая группа экспертов и специалистов, которая оценила причиненный ущерб, на основании чего будет составлен план мероприятий, который будет представлен главе государства.

Велиев отметил, что нынешнее руководство Армении ревниво следит за успехами Азербайджана на международной арене, что предложение главы государства о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН поддержало более 130 стран, и лишь одна Армения выступила против этой инициативы, продемонстрировав свою оторванность от мира и непонятную позицию.

В свою очередь Мусаев сказал, что впервые в истории независимости Азербайджана 43 политические партии совместно и четыре - по отдельности заявили о поддержке Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана, отметив это как важный шаг в борьбе с врагом.

Он подчеркнул, что страна-оккупант обречена на возвращение оккупированных территорий и поэтому прибегает к таким бессмысленным провокациям.