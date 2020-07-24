Все то, что делала Армения на оккупированных территориях Азербайджана, теперь реализуется армянской диаспорой в США и Европе

После того, как Армения 12 июля спровоцировала артиллерийские бои на границе с Азербайджаном, по всему миру прошли демонстрации азербайджанцев с призывами прекратить оккупационную политику Еревана и восстановить территориальную целостность Азербайджанской Республики. В целом ряде западных городов их мирный протест был встречен агрессией со стороны радикальной части армянской диаспоры - многие демонстранты, провозглашавшие общепризнанную истину "Карабах - это Азербайджан!", попали в больницы с травмами.

Как передает Day.Az, о том, почему так произошло, что сторонники оккупации Карабаха не нашли других аргументов, кроме насилия, "Вестник Кавказа" побеседовал с американским политическим аналитиком Питером Тейсом.

- Мистер Тейс, по вашему мнению, почему произошли эти нападения на азербайджанцев, требовавших справедливого решения нагорно-карабахского конфликта, в Лос-Анджелесе, Брюсселе и других городах?

- Сейчас мы видим, как все то, что устраивала и продолжает делать Армения на оккупированных территориях Азербайджана, выплеснулось за границу и теперь реализуется армянской диаспорой в США и Европе. Экстремистские члены армянской диаспоры, выступившие как вандалы и террористы в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Париже, Лондоне и других городах, являются в значительной степени "длинной рукой" агрессивного правительства Армении. Они совершают сейчас эти преступные акты нападений на азербайджанцев, поскольку ядро их радикальной идеологии состоит из насилия над ни в чем не повинными гражданскими лицами, причинения вреда имуществу и захвата территорий и экологических ресурсов Азербайджана

Это ужасно, и это должно осуждаться. Страшно было смотреть, как люди, пришедшие заявить свою политическую позицию, подвергались насилию, вплоть до того, что некоторые попали в больницу, так сильно их избили. Такие акты насилия нельзя терпеть. Конечно, с правосудием могут быть проблемы, так как полицейские управления в Калифорнии крайне слабы, особенно сейчас, после убийства Джорджа Флойда, и полиция не будет действовать так быстро и эффективно, как стоило бы. Я заметил на видео, что полицейских не было, когда сжигали флаг Азербайджана, а агрессоры оскорбляли азербайджанцев. Полиция появилась на месте происшествия только через двадцать минут после того, как произошли нападения на представителей азербайджанской диаспоры.

- Как вы оцениваете участие представителей террористической организации ASALA в этом нападении на азербайджанцев в Лос-Анджелесе?

- Участие членов террористической организации ASALA в этом преступлении является очередной попыткой Армении подлить масла в огонь и максимально повысить уровень вражды с Азербайджаном. Причина здесь та же, что и у атак 12 июля на границе: поддержать статус-кво в зоне нагорно-карабахского конфликта и не вести конструктивные переговоры. И это главная проблема конфликта, за которую несет ответственность мировое сообщество, не применяющее к агрессору меры воздействия в соответствии с международным правом и не требующее от него исполнить четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Из-за этого такой миролюбивой стране, как Азербайджан, и его народу приходится сталкиваться с террористическими атаками и в зоне конфликта, и на границе, и за рубежом. В итоге Азербайджан сейчас вынужден вести три войны одновременно: война с ВС Армении, которая не прекращалась за 30 лет ни на один день, информационная война с пропагандистской машиной Еревана, производящей клеветнические заявления в адрес Баку и азербайджанцев в попытке дискредитировать их, и война с коронавирусом.

- Эксперты связывают это нападение также с принятием Палатой представителей Конгресса США поправок в NDAA, обязывающих госсекретаря и Пентагона представить отчет об оккупации территорий Азербайджана, убийствах и изгнании азербайджанцев с родных земель войсками Армении. На ваш взгляд, о чем свидетельствует принятие этих поправок с точки зрения активности США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта?

- Эти поправки были предложены конгрессменом Стивом Шаботом, уважаемым членом Конгресса, входящим в Комитет по иностранным делам и Комитета по судебной власти. Тот факт, что он инициировал и продвигал эти поправки, призвав Госдепартамент и Пентагон подготовить протокол по внутренне перемещенным лицам на постсоветском пространстве, является серьезным шагом вперед в плане американской позиции по нагорно-карабахскому конфликту. Обычно Госдепартамент молчит, когда речь заходит об армяно-азербайджанском конфликте, в частности, на пресс-конференции 15 июля Майк Помпео вообще не упоминал бои, спровоцированные Арменией 12 июля.

Я уверен, что Госдепартаменту необходимо уделять больше внимания Южному Кавказу, поскольку он оказывает влияние на стабильность в Европе: если Южный Кавказ будет свободен от конфликтов, от вооруженной агрессии Армении против Азербайджана, то и на европейском континенте будет безопасно. Подчеркну, что общий экономический ущерб, который Европе нанес нагорно-карабахский конфликт, намного выше, чем потери от пандемии коронавируса. Я твердо верю в то, что руководство ЕС, НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии должно активнее заняться посредничеством в мирных переговорах Азербайджана с Арменией, тем более сейчас, пока в Ереване власть держит группа террористов, свергнувших прежнее правительство и не желающих идти на диалог.

- Если вернуться к началу июльских событий, то какие вы видите причины, побудившие Армению 12 июля напасть на Азербайджан на границе?

- Это произошло в Товузском районе, поскольку именно там проходят азербайджанские трубопроводы и дороги к границе с Грузией. То есть атака ВС Армении была прямой попыткой оказать влияние на экономический прогресс Южного Кавказа, а через это - на энергетическую безопасность Европы. Ереван попытался сломать парадигму безопасности в Азербайджане и тем самым в очередной раз нарушил международное право в желании доказать, что Армения продолжает играть хоть какую-то роль в регионе. При этом в действительности Армения изолирована и живет в последние десятилетия только за счет поддержки из России.