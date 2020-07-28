За последние дни весь мир увидел, что представляют собой "мирные армяне"

Агрессивные действия армян вызваны бессилием противопоставить себя азербайджанцам, которые в ходе успешных мирных акций по всему миру доносят правду об оккупированном Нагорном Карабахе, захватнической политике Армении и недавних событиях на межгосударственной границе в Товузском направлении, сказал Day.Az российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

По словам эксперта, абсолютно необоснованные жестокие нападения наглядно подтвердили заявления азербайджанской стороны о нетерпимости армян, и теперь мировое сообщество само стало свидетелем актов армянского вандализма, т.к. это происходило на улицах многих городов стран Запада, и правоохранительные органы не смогли защитить мирных граждан.

"Невольно напрашиваются параллели с действиями армянских банд сто лет назад в азербайджанском Зангезуре, когда армянские националисты убивали мирных жителей. Особенно эти параллели становятся явными на фоне появления среди армянских участников акций символики террористической ASALA. Например, в Сети можно увидеть фото, где один из нападавших армян одет в футболку с соответствующей надписью. Видимо, идеология этой террористической организации близка некоторым его соотечественникам", - заметил наш собеседник.

По мнению Садыхова, после этих событий Армении сложно будет уповать на свою миролюбивость, обвиняя Азербайджан в воинственности и исключительной враждебности. Армяне своими действиями только усугубили свое положение и теперь мировая общественность будет сочувствовать азербайджанцам, потому что нация, чьи представители нападают на женщин, избивают толпой одиноких мужчин, пытаются вломиться в дипломатическое представительство, не может больше призывать к сочувствию себе. Эксперт считает, что европейцы не могут не быть шокированы происходящим. В Европе совсем иные ценности, и скоро Армения это почувствует посредством политического давления.

Российский эксперт считает показательным, что пока армяне нападали на мирных азербайджанцев в Лос-Анджелесе, в Вашингтоне были приняты Палатой представителей Конгресса США поправки №99 и №296 в проект "Национального закона авторизации обороны" (NDAA) на 2021 финансовый год, которые предусматривают сбор информации о перемещенных и убитых на оккупированных территориях гражданах и дальнейшую передачу в Конгресс, совместно с министерством обороны. На данном этапе эти поправки имеют большое значение для Азербайджана, поскольку подтверждается факт оккупации азербайджанских территорий.

"Успешные действия Азербайджана на международной арене, в том числе на территории, которую армяне долгое время считали своей негласной зоной влияния, вызывают акты вандализма от злости и бессилия. Однако азербайджанцы также решительно настроены и уже провели 56 акций протеста против армянских провокаций. Кроме того, нужно отметить поддержку азербайджанского государства, взявшего на себя оплату медицинских расходов и решение всех вопросов по оказанию правовой помощи соотечественникам.

Можно констатировать, что противостояние с Арменией выходит на новый уровень. Мировое сообщество должно сделать однозначные выводы касательно виновников происходящего и начать фактическое давление на Армению по всем направлениям, избегая дежурных миролюбивых заявлений, которые в настоящих реалиях стали абсолютно бессмысленными", - подчеркнул Анар Садыхов.

Лейла Таривердиева