Австралийская полиция предотвратила очередную провокацию армян против азербайджанцев

Федеральная полиция Австралии предотвратила очередную провокацию армян против посольства Азербайджана в Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 24 июля представители армянской общины в традиционном для них радикальном духе провели акцию перед посольством Азербайджана в Австралийском Союзе. "Федерация армянской молодежи", как и всегда, своими неконструктивными призывами и плакатами попыталась распространить ложную информацию.

Правоохранительные органы Австралии, осведомленные о зверствах и вандализме армянских радикалов, совершенных в последние дни против дипломатических миссий Азербайджана за рубежом и азербайджанской общины, предприняли соответствующие меры по предотвращению возможных провокаций, создали живой кордон перед административным зданием посольства.

Напомним, что несколько дней назад 18 июля примерно в 06:50 по местному времени группа неизвестных незаконно ворвалась на территорию административного здания посольства, совершила провокационные действия. Провокаторы затем распространили в социальных сетях о своем коварном и варварском "героизме" и пытались подстрекать своих соплеменников к провокаторским действиям против посольства Азербайджана, а некоторые даже призвали к поджогу здания посольства.

Федеральная полиция Австралии провела соответствующее следствие по вышеназванным провокационным действиям и предприняла необходимые меры.

Федеральная полиция Австралии решительно предотвратила возможные провокации армян против посольства Азербайджана в Австралии.