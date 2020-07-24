Владимир Путин: Для нас это очень чувствительно - ситуация на азербайджано-армянской границе

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ, в частности, обстановку на границе Азербайджана и Армении.

О состоявшемся оперативном совещании сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждались также отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик", - уточнил он.

Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительной для РФ ситуацию, которая сложилась на границе Армении и Азербайджана.

"Для нас это очень чувствительно - ситуация на азербайджано-армянской границе", - сказал он в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.