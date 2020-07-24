Сегодня перед зданием посольства не было никакого собрания

Как известно, 15 июля этого года группа наших соотечественников прибыла к зданию посольства Азербайджана в России, чтобы выразить поддержу азербайджанской армии в связи с военной агрессией, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы. С ними встретился посол Полад Бюльбюльоглы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом посредством СМИ была предоставлена подробная информация.

Как сообщили в пятницу Trend в посольстве, некоторые сайты, повторно распространив вышеупомянутую информацию посольства, совершили провокации, опубликовав вырванные из контекста слова, озвученные Поладом Бюльбюльоглы во время встречи с нашими соотечественниками, и сообщили, что они якобы сказаны 24 июля.

"Сообщаем, что сегодня перед зданием посольства никакого собрания не было. Считаем, что в такие тяжелые дни, когда всем нам следует проявлять солидарность, распространяющие такие провокационные данные мешают и без того напряженной деятельности посольства", - сказали в посольстве Азербайджана в России.