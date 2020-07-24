Сахиба Гафарова на переговорах с послом России

24 июля председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова приняла чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, посол Михаил Бочарников выразил признательность за возможность встретиться. Российский посол поздравил Сахибу Гафарову в связи с ее избранием на должность председателя Милли Меджлиса. Отметив, что азербайджано-российские отношения основаны на крепкой дружбе, посол выразил удовлетворение по поводу того, что отношения между двумя странами охватывают различные сферы.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что текущие отношения создают очень хорошую основу для будущих перспектив межпарламентского сотрудничества, подчеркнув важность сотрудничества в гуманитарной сфере.

Коснувшись в частности ситуации, созданной Арменией на государственной границе с Азербайджаном в направлении Товузского района с 12 июля, спикер Милли Меджлиса сказала, что многочисленные международные структуры и организации осудили эту провокацию, совершенную Арменией.

Гафарова резко осудила организацию нападений со стороны армян на азербайджанцев, которые в знак протеста против совершенной Арменией провокации в последние дни проводят мирные демонстрации в различных странах мира.

Посол Бочарников вновь отметил, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Россия прилагает максимум усилий для мирного урегулирования проблемы.

В завершение встречи, напомнив о приглашении председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, российский дипломат сказал, что в скором времени они ожидают председателя Милли Меджлиса в Москве. В свою очередь спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выразив сожаление по поводу того, что в связи с пандемией COVID-19 на данный момент все визиты отложены, подчеркнула, что один из первых визитов будет осуществлен именно в Россию.