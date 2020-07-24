https://news.day.az/politics/1256292.html Дмитрий Медведев сделал заявление в связи с боями в Товузе
Дмитрий Медведев сделал заявление в связи с боями в Товузе
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в пятницу в социальной сети "ВКонтакте".
"Рассмотрели вопрос о возобновлении авиасообщения с рядом стран с учетом проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, обсудили отношения Российской Федерации со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, в свете продолжающегося обострения на границе этих республик. Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - говорится в сообщении.
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