Дмитрий Медведев сделал заявление в связи с боями в Товузе

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в пятницу в социальной сети "ВКонтакте".

"Рассмотрели вопрос о возобновлении авиасообщения с рядом стран с учетом проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, обсудили отношения Российской Федерации со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, в свете продолжающегося обострения на границе этих республик. Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - говорится в сообщении.