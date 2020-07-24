На очередном вебинаре EANA говорилось об особенностях производства новостей в период пандемии

В период пандемии информационные агентства перевели производство новостей в новую плоскость. Возможности, на которые мы долгое время не обращали внимание, создали условия для продвижения нашей работы в сложный эпидемиологический период.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент итальянского информационного агентства ANSA Стефани де Алессандри на очередном вебинаре Европейского альянса информационных агентств (EANA).

Говоря о деятельности ANSA в период пика пандемии в Италии, Стефани де Алессандри отметил, что целью агентства в первую очередь были защита сотрудников от инфицирования и сохранение рабочей динамики. "Во время широкого распространения заражений ANSA работала в основном в онлайн режиме. Несмотря на это, мы не прекратили поставку новостей абонентам. Наши доходы даже увеличились", - сказал он.

Стефани де Алессандри также рассказал о борьбе ANSA с фейковыми новостями, отметил рост потребности в фото- и видеоновостях, поделился опытом агентства в управлении в кризисной ситуации.

В онлайн встрече приняли участие председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов, генеральный исполнительный директор агентства DPA (Германия), президент EANA Питер Кропш, генеральный секретарь EANA Александр Гибои, президент агентства France Press (Франция) Фабрис Фрис, генеральный директор агентства EFE (Испания) Габриэла Канас, первый заместитель генерального директора российского агентства ТАСС Михаил Гусман, а также представители Анатолийского агентства (Турция), Укринформ (Украина).

Отметим, что Европейский альянс информационных агентств был учрежден в 1956 году в Страсбурге. Эта медиа-организация, обладающая большими возможностями влияния на мировую информационную политику, объединяет в своих рядах 32 ведущих информационных агентства Европы. АЗЕРТАДЖ, являющийся членом EANA с 2008 года, принимает активное участие в деятельности организации.