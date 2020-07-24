В кафе азербайджанской кухни в Москве разбили витрины

Неизвестные напали на кафе азербайджанской кухни на юго-западе Москвы,

Как передает Day.Az, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице и скрылись на трех автомобилях", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.