https://news.day.az/politics/1256316.html В кафе азербайджанской кухни в Москве разбили витрины
В кафе азербайджанской кухни в Москве разбили витрины
Неизвестные напали на кафе азербайджанской кухни на юго-западе Москвы,
Как передает Day.Az, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице и скрылись на трех автомобилях", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.
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