Представитель ЕС и посол Бельгии вызваны в МИД Азербайджана

24 июля представитель ЕС в Азербайджанской Республике Кестутис Янкаускас и посол Королевства Бельгия в Азербайджане Берт Шуфс были приглашены в Министерство иностранных дел, где состоялась встреча с заместителем министра Халафом Халафовым.

Как сообщили Day.Az из МИД, на встрече Х.Халафов отметил, что последняя военная провокация, совершенная Арменией на азербайджано-армянской границе, служит разжиганию напряженности как между двумя странами, так и в регионе.

До сведения послов было доведено, что в последнее время в столицах и крупных городах ряда стран Европы радикальными армянами были совершены акты вандализма против азербайджанцев, а также попытки нападения на дипломатические представительства и консульства Азербайджана, звучат угрозы наших дипломатам в этих странах, организовываются нападения на наших соотечественников.

До сведения посла Бельгии и представителя ЕС было доведено, что 22 июля этого года в соответствии с призывом Комитета бельгийских армян перед нашим посольством в Брюсселе была проведена массовая демонстрация, сопровождавшаяся серьезными актами провокации и вандализма. Было подчеркнуто, что, несмотря на неоднократные предупреждения всех соответствующих органов власти Бельгии, эти провокации не были предотвращены на должном уровне.

Заместитель министра отметил, что в ходе событий 6 представителей азербайджанской диаспоры, включая европейского корреспондента телеканала " REAL ", получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Х.Халафов отметил, что соответствующие органы Бельгии должны серьезно изучить вопрос, дать правовую оценку данному вопросу, привлечь к ответственности лиц, совершивших акт преступления и вандализма.

Заместитель министра также обратился к Кестутису Янкаускасу, заявив, что Европейский Союз, постоянно выступающий с заявлениями о нарушении прав человека в мире, не привел каких-либо объяснений недавним событиям, произошедшим на почве ксенофобии, вандализма, расовой дискриминации. Он подчеркнул, что это вызывает серьезную обеспокоенность в азербайджанском обществе и вызывает вопросы.

Посол Королевства Бельгия в Азербайджане Берт Шуфс выразил соболезнования азербайджанскому народу и близким погибших в результате событий, произошедших на азербайджано-армянской границе.

Посол Б.Шуфс отметил, что акция в Брюсселе была несанкционированной, они были проинформированы об этом, и именно по этой причине на территории посольства было размещено большое количество полицейских. Тем не менее, посол отметил, что полицейских оказалось недостаточно, и на мирных демонстрантов было совершено нападение.

Отметив, что в Брюсселе действуют около 200 дипломатических миссий, посол отметил, что меры, связанные с обеспечением их безопасности, чрезвычайно важны. Он отметил, что местным органам власти даны соответствующие инструкции по обеспечению безопасности административного здания посольства.

Посол Б.Шуфс отметил, что этот вопрос воспринимается бельгийским правительством как серьезный, и вопросы, поднятые на встрече, будут доведены до центра, пообещал, что вопрос будет рассмотрен, будут приняты соответствующие меры и азербайджанская сторона будет проинформирована о проделанной работе.

Представитель Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас также выразил соболезнования азербайджанскому народу и членам семей лиц, погибших во время событий на границе.

К.Янкаускас выразил сожаление в связи с тем, что в последние дни продолжаются столкновения во время акций протеста в различных городах Европы.

Представитель ЕС отметил, что вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, внимательно отслеживаются Европейским Союзом, отметив заявление ЕС в связи с последними событиями на международной границе. Он отметил, что с Брюсселем регулярно налаживается связь посредством видеоконференций, и пообещал, что поднятые на сегодняшней встрече вопросы будут доведены до сведения официальных лиц ЕС в соответствующем порядке.