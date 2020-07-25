Президент Ильхам Алиев: У кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды

У кто-то есть возможности, влияние, у кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

"Начался процесс применения графиков для орошения посевных площадей. Считаю, что это должен быть всеобъемлющий процесс. Повсюду в стране следует применять графики, и должен быть строгий контроль. При решении данного вопроса, он, конечно, должен согласовываться с информационной системой "Электронное сельское хозяйство", к этому необходимо привлечь и фермеров, потому что распределение воды должно быть справедливым. Письма, поступающие с мест, показывают, что в определенных случаях принцип справедливости нарушается. У кто-то есть возможности, влияние, у кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды. Поэтому графики должны быть справедливыми, к этой работе следует привлечь широкую общественность. Конечно, необходим механизм контроля", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Центральные и местные исполнительные органы должны вместе заниматься этой работой.

"Как мне сообщили, во многих местах есть незаконные подключения к водным линиям, и никто за это не отвечает. Во-первых, такие подключения незаконны, этого нельзя допускать. Во-вторых, как мне сообщили, в некоторых хозяйствах используется излишнее количество воды, тогда как другим хозяйствам ее не хватает. Поэтому здесь тоже нужен действенный механизм контроля - как визуальный, так и электронный. В настоящее время существуют специальные устройства, которые, к примеру, сразу же сигнализируют, если давление в трубах упало. Поэтому здесь тоже должны применяться самые современные системы, чтобы электронизировать этот вопрос для его отражения в едином информационном портале, информационной системе. Тогда вы увидите: если на том или ином участке давление упало, значит есть незаконные подключения. Этого категорически нельзя допускать", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что все эти незаконные подключения в скором времени должны быть устранены.

"К этой работе необходимо подключить местные и центральные исполнительные органы, а если понадобится - правоохранительные органы, чтобы положить здесь конец хаосу. Самое ужасное, что никто за это не отвечает. Нет никакого механизма наказания против незаконных подключений, никакого механизма контроля, так как все структуры считают, что это не их дело. Значит, если бы не работала комиссия, если бы я ее не создал, не выявил это, то это так бы и продолжалось. Поэтому этот вопрос в скором времени обязательно должен быть решен. В связи с потерями. Необходимо принять комплексные меры для резкого снижения потерь. Конечно, основной источник потерь - земляные каналы, но не только. Потери допускаются и на других стадиях. В некоторых случаях эти потери искусственно раздуваются. Бывает и так, что потерь нет, но объем воды списывается на потери. Как мне сообщили, и здесь достаточно широко распространены негативные явления. Поэтому, во-первых, мы должны сократить потери, потому что 40-50 процентов потерь - это невыносимый уровень. Еще раз хочу сказать: если потери будут устранены, то у нас достаточно водных источников и водных ресурсов", - сказал Президент Ильхам Алиев.