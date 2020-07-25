Президент Ильхам Алиев: Мы должны пользоваться водой так, чтобы это не оказывало негативного влияния на экологический баланс
Мы должны пользоваться водой так, чтобы это не оказывало негативного влияния на экологический баланс.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.
"По итогам совещания должно быть подготовлено Распоряжение Президента. В нем должны быть отражены все поручения, в то же время уже должна быть готова к подписанию программа. Считаю, что во всей этой работе, наряду с соответствующими структурами, должны участвовать и представители общественности. Комиссии необходимо привлечь к своей работе и представителей общественности. В первую очередь, активную роль в этих делах должны сыграть ученые. Ученые обязательно должны участвовать в оценке водных ресурсов, оценке вероятности их увеличения, во всей остальной работе. Обязательно привлеките к этой работе специалистов в области экологии. Мы должны пользоваться водой так, чтобы это не оказывало негативного влияния на экологический баланс. Потому что из истории нам известно, что в некоторых странах реализовывались крупные водные проекты, однако источники и водные ресурсы анализировались неверно. Поэтому это хорошо влияло на орошение, но обострило экологическую обстановку. Так что обязательно надо привлечь специалистов по экологии. Привлеките неправительственные организации. Активность в этой работе должны проявить и представители гражданского общества. Они привлекут внимание к вопросам, которые вы, возможно, не заметите. Привлеките представителей медиа. Считаю, что необходимо провести широкую пресс-конференцию. Вообще все государственные структуры должны находиться в очень тесном контакте с прессой, регулярно сообщать о проделанной работе", - сказал глава государства.
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