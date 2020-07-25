Президент Ильхам Алиев: Все государственные структуры должны находиться в очень тесном контакте с прессой

Все государственные структуры должны находиться в очень тесном контакте с прессой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

"В некоторых странах реализовывались крупные водные проекты, однако источники и водные ресурсы анализировались неверно. Поэтому это хорошо влияло на орошение, но обострило экологическую обстановку. Так что обязательно надо привлечь специалистов по экологии. Привлеките неправительственные организации. Активность в этой работе должны проявить и представители гражданского общества. Они привлекут внимание к вопросам, которые вы, возможно, не заметите. Привлеките представителей медиа. Считаю, что необходимо провести широкую пресс-конференцию", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вообще все государственные структуры должны находиться в очень тесном контакте с прессой, регулярно сообщать о проделанной работе.

"Это наше совещание является своего рода отчетом перед гражданами. Одновременно граждане должны знать, что мы планируем сделать. Мы ожидаем предложений и от них, потому что если мы будем проводить данные совещания в закрытой форме, то никто не будет знать, и с мест не будут поступать предложения. Поэтому и данное совещание будет открытым для общественности. Считаю, что предложения с мест, конечно, помогут нашей работе", - сказал он.

Глава государства отметил, что естественно, вся эта работа требует больших средств.

"Поэтому правительству и соответствующим структурам - Министерству финансов, Министерству экономики, другим структурам следует очень внимательно рассмотреть смету расходов. Категорически нельзя допускать, чтобы расходы искусственно раздувались. Все планируемые проекты должны быть реализованы на основе открытого тендера, потому что порой у нас преобладают корпоративные интересы. Бывает, что одна или несколько компаний оказываются победителями всех тендеров. Конечно, есть проекты, которые могут реализовать лишь компании, имеющие опыт и участвовавшие в крупных проектах. Это естественно. Но в этой сфере будут небольшие, средние проекты, контракты, не требующие очень высокого профессионализма и квалификации. Поэтому местным предпринимателям также следует быть готовыми. Мы продолжим реализацию действительно крупных инфраструктурных проектов. Поэтому необходимо обеспечить общественный контроль, должен осуществляться серьезный государственный контроль за сметами, сметами расходов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, для эффективного продолжения всей этой работы необходимо разработать единый механизм управления.

"Даю и это поручение. Подготовьте и это, чтобы и дальше работа проводилась только в координации - комиссия, соответствующие структуры. Сегодня у нас четыре структуры, функционирующие в водном хозяйстве, - "Азерсу", Акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство", Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство экологии и природных ресурсов. Поэтому эти структуры, а также широкая общественность, ученые, экологи, Администрация Президента, Кабинет Министров должны осуществлять общее руководство, контроль, чтобы вся эта работа проводилась планомерно, чтобы мы в ближайшем будущем решили проблемы, связанные с нашей водной безопасностью. Так же, как были решены вопросы энергетической безопасности, транспортной безопасности. В настоящее время мы приближаемся к решению вопроса продовольственной безопасности. Вопросы водной безопасности также должны найти решение", - сказал Президент Ильхам Алиев.