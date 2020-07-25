Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с главами диппредставительств Азербайджана за рубежом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с главами диппредставительств и консульств Азербайджана в США и ряде стран Европы в связи с тем, что в последние дни армянские радикалы стали совершать крайне агрессивные и провокационные действия против членов местных азербайджанских общин, а также диппредставительств Азербайджана в ряде зарубежных стран.

Как передает Day.Az, во встрече приняли участие помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

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