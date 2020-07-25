Армяне инициировали новую волну террора против азербайджанцев

Недавние события в разных странах мира показали истинную сущность армян. Для них нет ничего святого. Армяне идут на все, ради того чтобы достичь своей цели. Они даже не гнушаются террора и убийств на этом пути. Главное - достичь цели.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджиса (парламент) Джейхун Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, хотя азербайджанцы спокойно и сдержанно организовали акции протеста в США и ряде европейских стран, связанные с военными провокациями армян на государственной границе в Товузском направлении, армяне, продемонстрировав дикость и варварство, напали на азербайджанцев. Они топтали и рвали флаги и фото шехидов. Хотя прошли годы, сущность армян не изменилась, наоборот, она стала более агрессивной.

"Армяне, которые в последние месяцы потерпели крах как на фронте, так и в дипломатии на мировой арене, пытаются таким образом отомстить Азербайджану. Армяне пытались использовать эти события против азербайджанцев. Они строили определенные планы с самого начала. Однако процесс обернулся против них, они попали в позорное положение. Была разоблачена их истинная сущность.

Мы должны серьезно проанализировать произошедшие события. Каждый из нас должен быть более активным в процессе разоблачения истинной сущности армян. То, что произошло, зафиксированные факты играют важную роль в этом отношении. Обычно армяне повсюду пытались представить азербайджанцев как агрессивных людей. Они говорили, что по этой причине мы не можем жить вместе с азербайджанцами. Однако, события последних дней показали обратное. Весь мир наглядно лицезрел - истинные зверства совершают сами армяне", - сказал Джейхун Мамедов.

Депутат добавил, что события также показали растущую мощь азербайджанской диаспоры. Чувствовалась организованность на самом высоком уровне. Как и заявлял Президент Ильхам Алиев, мы должны осуществлять наступательную политику.

"Азербайджан уже не прежняя страна. Сегодня она имеет доверие во всем мире. Азербайджан является инициатором и организатором многочисленных международных мероприятий", - подытожил Джейхун Мамедов.