В Праге азербайджанцы провели акцию против захватнической политики Армении

Как и в других городах мира, экстремисты в составе армянской диаспоры в Чехии собирались сегодня под видом "мирной акции" перед посольством Азербайджана совершить подлые провокации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с целью демонстрации единства азербайджанского народа и непреклонности перед провокаторами, представители азербайджанской диаспоры пришли к посольству и прочными рядами встретили агрессивно настроенных армян. В результате тщательной подготовки к сегодняшнему дню, ситуация перед посольством полностью контролировалась со стороны как региональной полиции, так и сил быстрого реагирования. Были предприняты все меры, чтобы не допустить зверств по отношению к азербайджанским гражданам на чешской земле, как это произошли во Франции, Польше, Англии, США, Бельгии, Молдове и других странах, а также вандализма в отношении здания диппредставительства. Армянским демонстрантам ничего не оставалось, кроме как строить за спиной полицейских гримасы (которые делали их более симпатичными, чем их обычный внешний вид). Так и не сумев совершить ни одной провокации, они разошлись, что называется, не солоно хлебавши.

После их ухода азербайджанские защитники по эту сторону заграждений аплодисментами выразили свою признательность стражам порядка за их профессиональную работу. Участников "обороны посольства" развезли к станции метро на заранее заказанных автобусах.