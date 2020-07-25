В Кишиневе прошла акция поддержки азербайджанского государства и армии

В столице Молдовы Кишиневе прошло мирное шествие в знак протеста против военных провокаций армянских вооруженных сил и поддержки азербайджанского государства и армии, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Санкционированное шествие при организации Конгресса азербайджанцев Молдовы началось перед посольством Азербайджана в Молдове.

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