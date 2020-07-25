Первый вице-президент Мехрибан Алиева обличает армянских террористов и их адвокатов

Это было обращение ко всему цивилизованному миру. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева аргументированно и жестко напомнила об опасности, исходящей от армянских террористов, у которых, и в этом состоит лицемерие и подлость нашего времени, есть последователи и адвокаты, лоббисты и сочувствующие им. И это, несмотря на то, что совсем недавно, с 1975 по 1982 годы армянские террористы совершали убийства, взрывы, нападения на офисы авиакомпаний KLM, "Люфтганза", TWA, а также нападения на граждан разных государств.

Они устраивали свои акции в Европе, на Ближнем Востоке - в Ливане, Турции, США, Франции, Греции, Швейцарии, Испании, Австрии, Великобритании, Италии и многих других странах. Термин "армянский терроризм" был впервые официально употреблен в США в ежемесячном бюллетене Госдепартамента США за август 1982 года. И вот сейчас, спустя менее чем сорок лет, мы убедились в живучести традиций армянского терроризма.

Мы увидели их зверства 21 июля, когда армяне, в своем подавляющем большинстве являющиеся членами имеющей давние террористические традиции партии "Дашнакцутюн", окружив здание Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, устроили провокацию, напав на наших соотечественников. Напали подло, пользуясь колоссальным численным преимуществом - армян было около 5000 человек против нескольких десятков азербайджанцев. Это была открытая демонстрация пещерной ненависти и азербайджанофобии.

И как тут не вспомнить о том, что именно дашнакскими террористами в свое время были убиты бывший премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский, заместитель председателя Национального парламента Азербайджана Гасан бек Агаев, бывший министр внутренних дел Турции Талаат-паша, бывший великий визирь (премьер-министр) в первом кабинете младотурок Саид Халим-паша, бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джеваншир, бывший министр военно-морских сил Турции Джемал-паша?! Сейчас мы видим угрозу возрождения традиции армянского террора, направленного против азербайджанских и турецких дипломатов.

Это уже проявилось в Лос-Анджелесе. Это имело место и в политическом центре объединенной Европы - Брюсселе, где посольство Азербайджанской Республики забрасывается камнями, а мирным демонстрантам наносятся увечья. Уже пролилась кровь. Азербайджанская кровь. Она на руках потомков дашнакских террористов, что проявили свою животную сущность, забросав камнями даже женщин и представителей СМИ. И они не собираются останавливаться, они собирают информацию о проживающих в разных странах мира азербайджанцах, выслеживают и нападают на них. Подлой, трусливой толпой, по шесть-семь человек на одного. А потом, когда весь мир облетают эти кадры-свидетельства зверств потомков дашнакских террористов, эти волки надевают овечьи шкуры.

И вот сейчас, многое зависит от руководства тех государств, где уже имели место факты нападения на азербайджанцев со стороны армян. Они обязаны задержать и наказать не только участников, но и организаторов преступлений против наших соотечественников. Именно об этом, справедливо, честно, как беспокоящаяся о своих детях мать, сказала в своем обращении Мехрибан Алиева. Она, по сути, указала на лицемерие и двойную мораль со стороны так называемых правозащитных организаций, привыкших видеть в глазу Азербайджана соринку, не замечая огромных бревен в глазах Армении.

Той, которая почти три десятка лет игнорирует международное право, резолюции ООН и иных международных организаций, в которых черным по белому прописано требование о немедленном выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Против Армении, за циничное и открытое наплевательство на все эти обязательные к применению резолюции, до сих пор не введены санкции! А это - одна из форм поощрения оккупантов. Это же - поощрение тех дашнаков, что устраивают провокации против азербайджанцев в самых разных странах мира. Они уверены, что и это им сойдет с рук!

Сошло же с рук Армении то, что в этой стране на государственном уровне хоронили международных террористов, например, Монте Мелконяна. Сошло ей с рук то, что в общине Маралик Ширакской области в 2015 году был установлен памятник убийце Талаата-паши, террористу Согомону Тейлиряну. Причем, какой памятник! Под ногой Тейлиряна изображена голова жертвы. И вот на таких традициях животной ненависти к туркам и азербайджанцам воспитываются новые поколения граждан Армении, новые поколения армян в разных странах мира.

Да и о чем можно говорить, если второй президент РА Роберт Кочарян является автором фашистского умозаключения о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев", а третий президент РА Серж Саргсян с гордостью сообщал британскому журналисту де Ваалу о запланированном и карательном характере геноцида азербайджанцев в Ходжалы?! Разве ничего этого не знали в таких организациях, как Freedom House, Amnesty International и Human Rights Watch? Знали. Разве обо всех преступлениях армянской военщины не знали политики в США и в странах Европы? Тоже знали.

Но никакого давления на Армению не было. И это больше, чем ошибка. Это поощрение потомков армянских террористов, что сейчас бесчинствуют по всему миру, устраивая провокации против азербайджанцев.

Мы все это увидели, всему этому дали справедливую оценку. Но мы, следуя призыву Мехрибан Алиевой, этой женщины, являющей собой новый тип государственного деятеля, не будем уподобляться варварам и бандитам, которыми движет пещерная ненависть и нетерпимость.

Наша борьба, как мудро заметила Мехрибан ханум, должна вестись исключительно в рамках правового поля. Международное право и историческая справедливость на нашей стороне. Кроме того, несопоставимы и политический вес Азербайджана, территориальную целостность которого поддерживает весь мир, и Армении, которая не в состоянии признать так называемую "НКР". Удел Армении - заканчивающиеся провалом провокации на передовой и поощрение азербайджанофобии. Неспроста же до сих пор никто из руководителей Армении не осудил своих соотечественников, проливших кровь азербайджанцев в Лос-Анджелесе, Брюсселе и иных городах.

На нашей стороне экономическая мощь, а также сила азербайджанской армии. Азербайджанский народ един в своем стремлении освободить все оккупированные врагом наши земли. Но воевать мы, в отличие от армян, привыкших использовать методы террора и борьбы против мирного населения, будем на поле боя. Флаг Азербайджана обязательно будет развеваться в Шуше и Ханкенди. Ведь Карабах, как справедливо напомнила армянским провокаторам и их покровителям Мехрибан Алиева, - это Азербайджан. И восклицательный знак!

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана