Две крупнейшие еврейские организации мира осудили нападения армян на азербайджанцев в Лос-Анджелесе

Две самые влиятельные еврейские организации в США и в мире - Центр Симона Визенталя (SWC) и представительство Американского еврейского комитета (AJC) в Лос-Анджелесе - осудили зверства, совершенные 21 июля армянскими дашнаками против членов азербайджанской общины перед Генконсульством.

Как сообщили Day.Az в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в распространенных заявлениях осуждается насилие, совершенное в отношении членов азербайджанской общины и отмечается, что это неприемлемо. В то же время, был сделан призыв к полиции Лос-Анджелеса расследовать эти преступления, совершенные на почве ненависти.

Отметим, после совершения армянскими дашнаками насилия против азербайджанцев наше Генеральное консульство в Лос-Анджелесе незамедлительно проинформировало об этом преступлении авторитетные еврейские организации США, с которыми у нас дружеские отношения, заявило о необходимости решительно осудить эти зверства, совершенные на почве этнической ненависти. В результате, выступив с этими заявлениями, еврейские организации продемонстрировали солидарность с Азербайджаном.

Генеральное консульство продолжает меры по привлечению внимания общественности США к этому зверству дашнаков.