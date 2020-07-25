Армянская армия проявила отсутствие боеспособности в боях в Товузе

Вооруженные силы Азербайджана предотвратили начавшуюся 12 июля провокацию противника на азербайджано-армянской границе в направлении Товуза, в то время как армянская армия проявила отсутствие боеспособности в этих боях.

Об этом Day.Az сказал главный консультант департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

По его словам, благодаря бдительности наших военнослужащих намеренная и наглая провокация армян провалилась.

"Во время боев в глаза бросалась колоссальная разница между двумя армиями. Если на вооружении Азербайджана находится современная военная техника, то армяне использовали в основном старье, не представляющее собой реальную угрозу, по сравнению с арсеналом ВС Азербайджана. Поэтому превосходство азербайджанской армии в этом плане было очевидно", - считает эксперт.

Он также отметил, что министерство обороны Армении тщательно скрывало от общественности реальное количество потерь в рядах армии, пытаясь успокоить народ недостоверной информацией. Однако в армянском сегменте соцсетей и СМИ периодически выдавалась подробная картина событий.

"Оснащенная беспилотными летательными аппаратами и современным оружием, азербайджанская армия продемонстрировала противнику реальную силу, нанеся точечные и сокрушительные удары по ряду его военных объектов. Провал на границе деморализовал армянскую армию. Успешные военные действия азербайджанской армии в очередной раз доказали преобладание нашей страны на поле боя", - подчеркнул Гусейнов.

Эксперт отметил, что ВС Азербайджана способны предотвратить любые провокации и обеспечить надежную защиту по всему периметру границ.

"Уверен, что если боевые действия произошли бы на карабахском фронте, то азербайджанская армия освободила бы значительную часть оккупированных территорий в короткий срок. В то же время, массовая акция граждан в поддержку азербайджанской армии усилила идеологический удар по врагу", - подытожил Ильяс Гусейнов.

Абдул Керимханов