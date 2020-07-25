ASALA "спускают с цепи"

Чем больше политика Армении терпит крах в регионе и в мире, тем агрессивнее становится эта маленькая, но очень амбициозная страна по отношению к соседним государствам, а также к народам, которые сознают лживость армянской политики.

Армения, которая декларирует себя "защитницей" христианских ценностей в регионе, враждебно настроена по отношению к своим соседям, и считает смыслом своего существования уничтожение тюрок и мусульман, а также всех других народов, которые не вписываются в "армянскую мечту".

Народы региона уже становились свидетелями попыток реализации армянской химеры - создания "великой Армении" - в 1915 году и во время оккупации азербайджанских исторических территорий.

В то время, как страны региона - Азербайджан, Турция и практически все соседние государства пошли по пути демократии, создав равные условия для представителей всех национальностей, проживающих на их территориях, политическая элита Армении все еще строит свою идеологию на нацистских догмах лютого врага всех народов бывшего СССР, одиозного фашиста Гарегина Нжде (1886-1955).

Взяв на вооружение порочное идейное наследие Нжде, политическая элита Армении не только хорошо усвоила его фашистские методы, отвергаемые всем человечеством, но и открыто кичится их реальным воплощением.

При этом, на фоне глобальной войны с терроризмом, Армения и большинство армян упорно считает террористов ASALA национальными героями,"строителями великой Армении".

Очевидно, что утверждение"террор не имеет ни национальности ни религии" к армянам не относятся, они окончательно лишились разума, одурманенные химерой"великой Армении", возведя терроризм в ранг национальной идеи.

Как известно, более трети терактов ASALA было совершено в аэропортах различных стран мира, половина - против дипмиссий и дипломатов. Также террористы ASALA в ряде случаев атаковали религиозных деятелей и сотрудников СМИ.

В общей сложности в "послужном списке" пресловутой армянской террористической организации 110 терактов. Больше всего от ASALA пострадала турецкая дипломатия - погибло 42 человека.

Финальным "подвигом" ASALA является взрыв бомбы в турецком посольстве в Брюсселе в 1997 году, после чего армянская национальная террористическая организация ушла в"подполье".

ASALA была создана в 1975 году в Бейруте, во время гражданской войны, ливанским армянином Акопом Акопяном, который принимал участие в деятельности палестинских вооруженных организаций в начале семидесятых. Однако до ее официального образования имели место отдельные теракты. То есть вооруженные конфликты на Ближнем Востоке стали благодатной почвой для зарождения армянского терроризма.

Сегодня конец мирной жизни и политическая нестабильность могут стать горьким "сюрпризом" далеко за пределами этого неспокойного региона, если ASALA возобновит свою террористическую деятельность.

Собственно, грозная поступь ASALA слышна уже на Западе - в ходе провокаций против мирных акций азербайджанцев и турок, которые прошли в ряде западных стран, в том числе в США, армяне демонстративно носят футболки с надписью ASALA, скандируют человеконенавистнические лозунги террористов.

И это означает что, ASALA "спускают с цепи".

Между тем, очевидная проблема состоит в том, что в ответ на неприкрытую агрессию одурманенных идеями ASALA армян, полиция западных стран не предпринимала ничего для предотвращения насилия в отношении азербайджанцев.

Нет никаких сомнений в том, что именно армянское лобби и власти Армении стоят за "воскресением" ASALA, которая являет собой угрозу всему миру, а не только для Азербайджана и Турции

Пока не поздно Запад должен делать выводы вследствие последних провокаций армян против мирных акций азербайджанцев, так как вдобавок к обширной диаспоре активная миграция армян на Запад, неминуемо повлечет за собой "процветание" идей терроризма.

Руфиз Хафизоглу

заместитель главного редактора АМИ Trend