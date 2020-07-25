Ассоциация азербайджанцев мира распространила заявление в связи с нападением армян на азербайджанцев

Ассоциация азербайджанцев мира распространила заявление в связи с нападением активистов армянской диаспоры на азербайджанцев в Брюсселе и Лос-Анджелесе, сообщает в субботу Trend.

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