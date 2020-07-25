В Оттаве прошла акция против военных провокаций Армении

В столице Канады городе Оттава состоялся автопробег в знак протеста против военных провокаций Армении на государственной границе нашей страны в Товузском направлении и в поддержку азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, акция была организована азербайджанской общиной, функционирующей в Оттаве для того, чтобы довести до сведения местной общественности информацию о событиях, произошедших в результате оккупационной политики Армении. Автомобили, к которым были прикреплены флаги Азербайджана и транспаранты, проехали по улицам и проспектам Оттавы, перед зданиями парламента, сената, Министерства иностранных дел Канады, посольств зарубежных стран, в том числе Армении, резиденцией премьер-министра страны.

В заключительной части акции наши соотечественники, держа в руках государственные флаги Азербайджана и Канады, скандировали лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Требуем положить конец оккупационной политике Армении!" и другие лозунги. Участники акции потребовали от правительства Канады, мирового сообщества и международных организаций защитить справедливую позицию Азербайджана, принять решительные шаги для того, чтобы положить конец оккупационной политике Армении, освободить от оккупации наши земли и восстановить территориальную целостность нашей страны.