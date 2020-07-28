Главная головная боль московских армян

Происходящее в эти дни в разных странах мира, в том числе в России, показывает, с каким жалким и подлым противником приходится иметь дело Азербайджану. Провалив провокационную операцию на границе, опозорившись и открыв для себя свое полное одиночество, армянская сторона в бессильной ярости взялась за то оружие, которым владеет лучше всего. Армянские националисты никогда не были хорошими воинами в открытом бою, но вот подковерной игре, подлости и провокациям у них можно поучиться. Тут они дадут фору любому.

Мы уже много говорили о том, что вытворяют армяне против азербайджанцев в странах Запада. Но это было только начало. Основное же "представление" Ереван приготовил в российских декорациях. На российских просторах сегодня разыгрывается безобразный спектакль, авторство которого Пашинян пытается приписать Азербайджану. Но, пардон, мы авторские права уважаем и ни за что не согласимся отбирать пальму первенства у Никола Воваевича.

Закоренелый русофоб Пашинян сегодня спешно превращается в ярого русофила. Не добившись ничего на Западе, где его вкупе с Арменией и диаспорой, мягко говоря, послали, Никол понял, что лучшей арены для организации антиазербайджанских провокаций, чем Россия, ему не найти. Российское армянство, пользующееся большей поддержкой в официальных кругах и медиа, чем их собратья в любой Калифорнии, - прекрасный материал для провоцирования межэтнических столкновений. Нужно сказать, что азербайджанская община указанными преференциями не располагает.

Так вот, переведя все внимание на просторы матушки России, Ереван убивает сразу двух зайцев. Получает возможность, во-первых, сполна удовлетворить жажду крови без особых последствий для армянства, и, во-вторых, отомстить Москве за невыполнение ею так сказать союзнических обязательств. Ведь российская сторона не поддержала Ереван даже словом во время последних боестолкновений на границе. Вот пусть теперь и расплачивается количеством новостей в криминальной хронике.

Никол Пашинян, как мы уже неоднократно повторяли, - плохой политик. Ну очень плохой. Он совершенно не способен к анализу и абсолютно не видит перспективы. Сфера интересов армянского премьера ограничена одним пунктом - удержаться у власти. В последние месяцы недовольство им достигло апогея, и если бы не провокация в Товузе, не исключено, что в Армении произошел бы еще один переворот. Николу нужно выиграть время, любыми путями перевести стрелки с себя любимого на что угодно - злобного соседа, войну, приближение астероида или вторжение марсиан. Не важно, лишь бы граждане перестали думать о нем. И они действительно перестали. Плохой политик, но неплохой манипулятор Пашинян запустил реле, подключившее высокое напряжение национализма. Теперь армянам какое-то время будет не до экономических и социальных проблем и, конечно, не до убивающего их вируса, с которым власти оказались неспособны справиться. А у Никола появилось время на рекламную паузу. И он старается воспользоваться ею вовсю. Впервые за два года своей власти он сегодня вновь чувствует себя вождем всея армянства.

Накануне Пашинян дал интервью РБК-ТВ. Наконец-то российские СМИ о нем вспомнили. Уже очень давно его мнение никого не интересовало. Теперь, когда Россию сотрясают спровоцированные армянской стороной столкновения, о нем вспомнили и даже взяли интервью. И, конечно, Никол постарался воспользоваться такой возможностью и еще до эфира поспешил оповестить об этом Facebook, мол, как я сказал, а?

"Атаки азербайджанцев на армян в России представляют собой попытку дестабилизировать ситуацию в РФ", - заботливо "предупредил" Пашинян россиян. Баку, утверждает он, решил "сделать Россию ареной этнических столкновений". Но дестабилизации России не будет, потому что "мы этого не допустим". "Мы" - то есть армяне... Даже смешно, спровоцировавшая насилие армянская сторона обещает не допустить эскалации. Хотя определенная логика в этом есть - как Ереван запустил волну агрессии, так же может ее и погасить. Если захочет.

Но до команды "стоп" из Армении, думается, еще далеко. Пещерная ненависть только набирает обороты. Соцсети пестрят новостями о деяниях армянских "патриотов", сопровожденные тысячами сердечек и подбадривающих комментариев, причем, со стороны и российских отморозков. В Ереване национальными флагами ненавистного противника обклеивают мусорные урны и тротуары, чтобы армяне, наступая на триколор или выбрасывая мусор, чувствовали прилив патриотизма и хотя бы таким унижением национального символа соседней страны могли подзарядиться оптимизмом.

Никаких других способов подзарядки у граждан загибающейся страны попросту нет и не будет, пока она упорствует во зле. Все ее правители это понимали. Понимает и неудачник Пашинян.

Зульфугар Ибрагимов