Армяне захватывают руководящие посты в Башкирии

Армянская диаспора России требует наказать будущего кандидата в главы Башкирии Рамилю Саитову, которая, как они утверждают, "допустила оскорбительные высказывания в адрес армян", проживающих в этом российском регионе.

"Все началось 19 июля. с распространенного видео, на котором Саитова, увидев на улице армянок, гулявших по парку, подошла к ним с вопросом: "Откуда в Уфе столько армян?". Это видео спровоцировало широкий общественный резонанс и вызвало массовые возмущения в соцсетях", - пишут СМИ, в основном проармянские.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, сама Саитова утверждает, что девушки повели себя агрессивно по отношению к ней, чем и вызвали ее нервную реакцию. Но армяне перевели бытовую ссору в большой политический скандал.

На самом деле, армянская диаспора России занимается продвижением своих кадров на посты губернаторов регионов РФ, особенно тех, где имеет место плотное заселение армяским этносом. Аналогичные провокации, инициированные армянской диаспорой России в борьбе за губернаторские кресла, уже были зафиксированы в Краснодаре, когда армяне пытались сместить Кондратьева и усадить на его место Галицкого (Аветисяна), и в Волгоградской области. А теперь Башкортостан. Можем быть, Саитова и сама подставилась, но армяне сумели это использовать в своих интересах, чтобы дискредитировать ее до выборов.

Саитова якобы заявила: "Откуда столько молодых армянок в Уфе? Я хозяин этих земель. Для меня республика - это один большой дом". Ей также приписывают заявления о том, что она "башкорт", и это делает ее собственником родовых земель на всей территории Урала - от левого берега Волги до Тобола.

Что там реально сказала Саитова в порыве гнева, поругавшись с армянскими девушками, это одно, но армянская диаспора раздувает политический скандал, и требует наказать Саитову, чтобы другим впредь неповадно было поднимать вопрос о компактном заселении армянами тех или иных регионов России.

К сведению, количество армян в Башкирии действительно растет.

Да и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров женат вторым браком на армянке Карине Аветисян, а значит "свой" в армянском понимании, что также вдохновило многие армянские семьи переселяться в этот регион России.

Армянская диаспора, опасаясь, что пост главы Башкортостана может потерять "свой" Хабиров, а его место может занять Саитова, несимпатизирующая процессу расширения армянского присутствия в регионе, начали действовать. И тут же получили поддержку. Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин обратился к высшим органам власти республики с просьбой возбудить уголовное дело на активистку Рамилю Саитову.

В своем открытом письме, опубликованном 20 июля, он просит министра внутренних дел, главу следственного комитета, прокурора и начальника ФСБ по Башкирии провести проверку и привлечь Саитову к установленной законом ответственности. "Она совершила уголовное преступление, выразившееся в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенное публично с использованием интернета". Помимо этого, Галин также просит возбудить в отношении Саитовой дело по статье "Унижение чести и достоинства", а также проверить ее на вменяемость.

Интересно, а тот же Галин не хотел бы поднять вопрос об "унижении чести и достоинства" россиян, когда в Армении кричат и пишут "русские свиньи"? Или оскорблять можно всех, кроме армян?

Следом на Саитову набросились представители местной армянской общины. По словам представителя объединения армян "Nor Hayer" Геворга Аграманяна, произошедшее не стало чем-то неожиданным. "Мы уже давно привыкли, что люди в Башкирии не любят приезжих, постоянно сталкиваемся с национализмом: что в школах, что в колледжах, что в университетах - везде одно и то же. Геворг Аграманян рассказал, что в республике армян называют "дикими". Он заявил, что абсолютно не понимает почему: "Когда к нам на родину приезжают туристы, мы устраиваем пир на всю улицу, тем самым показывая свою гостеприимность. В Башкирии все по-другому, на гостей республики смотрят так, будто они хлеб украли".

Придется кое-что объяснить Аграманяну:

- Если в Башкирии все так плохо, то почему армяне продолжают заселять этот регион?

- Выходцы из моноэтнической Армении не вправе называть россиян, в том числе башкиров, националистами. Если бы это было так, то в Башкирии не завелось бы столько армян. Это в Армении практически нет представителей другой национальности, да и сами армяне предпочитают жить в России. Здесь их становится все больше и больше. Критически много!

- Умиляет сравнение Аграманяна: "Когда к нам на родину приезжают туристы, мы устраиваем пир на всю улицу". Так то туристы. А вот пусть представители других народов начнут плотно заселять Армению, требовать там свои права, автономии, отхватывать весь бизнес и политическое влияние, крышевать криминал. Вот тогда посмотрим на армянское "гостеприимство"! Если в Армении все так хорошо, и "пир на весь мир", то что вы все делаете в России?

- "На гостей республики смотрят так, будто они хлеб украли", - жалуется Аграманян. Во-первых, вы уже не гости, а переехали сюда на пмж и ведете себя, как хозяева, превращая башкиров и остальных коренных во второсортную категорию. Потому что армяне обязательно станут начальниками, директорами, хозяевами объектов, на которых за мзду будет работать коренное население. Вот потому и смотрят на вас так, что вы у них не "будто", а на самом деле хлеб украли. Но всего лишь смотрят, и ничего с этим поделать не могут. Не только в Башкирии, а по всей России.