Убит еще один солдат армянской армии

На азербайджано-армянской государственной границе Армения понесла еще одну потерю.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 27 июля в 01:00 на боевой позиции одной из воинских частей на границе в результате перестрелки смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян.