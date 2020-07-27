https://news.day.az/politics/1256787.html Убит еще один солдат армянской армии
Убит еще один солдат армянской армии
На азербайджано-армянской государственной границе Армения понесла еще одну потерю.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 27 июля в 01:00 на боевой позиции одной из воинских частей на границе в результате перестрелки смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян.
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