На американской онлайн-платформе Medium опубликована статья о зверствах армян

26 июля на американской онлайн-платформе Medium была опубликована статья генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева в связи с насилием и зверствами, совершенными армянскими дашнаками против членов азербайджанской общины в этом городе.

Как сообщили Day.Az в консульстве, в статье Генеральный консул отмечает, что армянские дашнаки, которые проводили акцию перед нашим генеральным консульством в Лос-Анджелесе, напали на 50 наших соотечественников, в результате несколько азербайджанцев получили травмы. В настоящее время полиция расследует инцидент по статье преступления, совершенные на почве ненависти.

Н.Агаев отмечает, что Армянский национальный комитет Америки (АНКА), руководящий этой агрессивной группой, продемонстрировал всем истинный облик своей агрессивной и радикальной дашнакской идеологии.

Генеральный консул, обращаясь ко всем другим общинам, религиозным лидерам и руководителям избирательных органов, действующих в Лос-Анджелесе, призывает осудить преступление, совершенное на почве ненависти, и заявляет, что подобному поведению нет места ни в современном мире, ни в будущем.