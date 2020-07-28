Армянских провокаторов в РФ и других странах надо нейтрализовать так же, как нейтрализовали ASALA

Армянская военщина, организовавшая провокацию в Товузе, получила по зубам и оказалась в полной изоляции в мире.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Парламентарий подчеркнул, что Армения не была поддержана даже своими формальными союзниками, тогда как поддержку Азербайджану выразили влиятельные международные организации, страны-партнеры, а братская Турция прямо заявила о готовности встать плечом к плечу для вразумления агрессоров.

"Я не сомневаюсь, что Азербайджан в кратчайший срок устранит весь ущерб, нанесенный жителям прифронтовых сел Товузского района. Далеко ходить не надо. Джоджуг Марджанлы, например. Это село после апрельских боев было не просто восстановлено, а построено практически с нуля. Нужно не только восстановить дома, но, в первую очередь, решить вопрос безопасного проживания граждан в этих селах. И для того, и для другого у Азербайджана имеются ресурсы - и сильная армия, и экономические возможности", - сказал Мусабеков.

По словам депутата, несмотря на падение цен на нефть и снижение поступлений от ее реализации, Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что государство будет в полном объеме выполнять социальные обязательства перед гражданами. В подтверждение этих слов можно напомнить о значительном повышении в конце прошлого года пенсий, зарплат и различных пособий.

Наш собеседник также коснулся провокационных действий армян против азербайджанцев в различных странах мира. По его мнению, азербайджанской стороне нужно нанимать адвокатов и прессовать организаторов провокаций по полной. В данном вопросе азербайджанцы и турки в других странах должны быть едины и совместно дать ответ армянским бандитам, чтобы не повадно было.

"В свое время именно таким образом была нейтрализована террористическая АСАЛА", - заметил депутат Милли Меджлиса.

Лейла Таривердиева