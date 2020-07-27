Армяне нанимают "экспертов"

Армянское лобби в России запустило новую тактику: пытаются подорвать азербайджано-российские отношения и нанимают для этого разного рода продажных "экспертов" и политологов, готовых оголтело врать за деньги. Параллельно армяне таким образом пытаются отвлечь внимание от пашиняновской Армении, от разгула русофобии в этой стране и от очевидного разрушения отношений между Москвой и Ереваном благодаря "стараниям" Пашиняна.

"Он, наверное, с ума сошел!" Примерно такие мысли возникли после очередного эфира российского вроде бы востоковеда и политолога Евгения Сатановского, в котором он пустился в такую откровенную ложь, что даже поражаешься - а не Сатанян ли он вообще?

В эфире российской радиостанции "Вести.ФМ" Сатановский выступал в роли эксперта, привлеченного к обсуждению обострения на азербайджано-армянской границе. И тут человека понесло. Если верить Сатановскому, то главная проблема - не оккупация армянами азербайджанской территории и не бездействие международных организаций. Недоделанный востоковед видит вину в ... Турции!



Больше того, Сатановский утверждает, что принцип "одна нация - два государства", сформулированный Гейдаром Алиевым, был, оказывается, внедрен никем иным, как Реджепом Тайипом Эдроганом всего несколько лет назад - и сделано это было, конечно, специально.



Все выступление Сатановского - спланированное, наглое вранье некомпетентного и, очевидно, предвзятого человека. Вранье настолько наглое и бездарное, что даже армянские пропагандисты не врут об Азербайджане ТАК, как сделал этот горе-востоковед.



Примечательно, что Сатановский незаконно посещал оккупированный Карабах в 2016 году и уже тогда заявил, что тем самым "улучшил армяно-российские отношения". Сатановский почему-то решил стать самым классным чуваком в армянской тусовочке, где, по его мнению, почувствовал атмосферу "укрепления связей между Москвой и Ереваном", то есть состояние в полушаге от горячего братания.

С помощью таких же продажных и беспринципных сатановских московские армяне продолжают продвигать свою новую концепцию. Их цель - подрыв дружественных отношений между Баку и Москвой вместе с параллельным втягиванием Турции в армяно-азербайджанский конфликт. Day.Az неоднократно писал об этой новой стратегии российских армян. Все их усилия направлены на дискредитацию азербайджано-российского сотрудничества. Дружба между нашими странами, личные партнерские отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным - настоящая армянская головная боль, это не дает им покоя.



Потому и вылезают в эфир обнаглевшие и ошалевшие "политологи", псевдоэксперты и аналитики, типа Евгения Сатановского. Известный российский телеведущий и политолог Максим Шевченко как-то назвал его "фашистом, националистом, иностранным агентом и просто мразью". Коротко и ясно.

Э. Ибрагимов