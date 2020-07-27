Памятник и фильм о подонке Нжде в Болгарии

Почему армянский пещерный национализм и экстремизм и в начале 21-го века не сбавляет накала агрессии и продолжает представлять угрозу безопасности и стабильности нашего региона, да и не только его?

Этим вопросом, наверняка, задаются многие. И многие же ищут ответ на него не там.

Ответ на этот вопрос лежит вне границ государства, называемого Арменией. Причина того, что в цивилизованном мире находится место армянскому расизму и нацизму, заключается в том, что эти отвратительные явления постоянно поддерживаются и подпитываются извне. Совершенно очевидно, что не поддержи сильные мира сего, пусть и не гласно, армянские территориальные аппетиты, не было бы не только карабахского, но и многих других сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве. Не было бы кровопролития, не было бы гуманитарной катастрофы.

Поддержка армянской национальной спеси продолжается. Причем, даже в тех аспектах, где это абсолютно неуместно.

Как радостно сообщают армянские СМИ, в Болгарии собираются ставить памятник нацистскому пособнику Гарегину Нжде. Об этом махровом националисте уже даже снят фильм. Более того, Нжде провозглашен "героем-освободителем болгарского народа".

Примечательно, что фильм снял канал, принадлежащий министерству обороны Болгарии, то есть "героем" для болгар армянский нацист теперь является официально.

Отметим, что продвижение нациста в качестве героя Болгарии армяне начали еще несколько лет назад. В 2018 году была распространена новость о планах по установке памятника Нжде в культурно-историческом комплексе "Двор кириллицы" города Плиска, считающегося древней столицей Болгарии.

Здесь должна была быть заложена аллея писателей, которые творили на кириллице. И среди многих всемирно известных имен вдруг обнаружилось имя нациста и негодяя Гарегина Нжде. Неужели помимо прочих многочисленных преступных талантов он имел и талант к писательству?.. Тут Пушкин, Есенин, Достоевский, писатели Македонии, Молдовы, России, Сербии, Украины и других стран - и вдруг рядом с ними Нжде...

Все объясняется очень просто. Создателем комплекса является армянский бизнесмен Карен Алексанян. Исходя из принципа "кто платит, тот и заказывает музыку", Алексанян решил разбавить пантеон писателей армянским негодяем. Хотя... В мире бывали случаи, когда человек за всю жизнь написал только одно произведение и им и прославился. Нжде, помимо многочисленных доносов и шифровок нацистам в годы Второй мировой войны, а также слезных прошений из тюрьмы после Победы, написал в своей жизни один "великий" труд - "Цегакрон", учение об армянском расизме и воспитании ненависти. Но написано это было по-армянски, а не кириллицей.

Алексанян уже впихнул в создаваемый комплекс некоего Леонида Гурунца, уроженца Нагорного Карабаха, который, оказывается, писал на русском языке. Кто такой этот Гурунц? Вряд ли кто-то знаком с его творчеством в Болгарии, да и в любой другой стране. Возможно, о нем впервые услышали и в Армении. По всей видимости, Алексаняну не удалось найти другого пишущего по-русски писателя в Армении. Кроме того, быть армянином и удержаться от провокационного увековечивания на болгарской земле упоминания об "армянском" Нагорном Карабахе? Это из рода фантастики.

Кстати, землю под памятник нацисту Нжде уже доставили из Зангезура - азербайджанской земли, которую в начале прошлого века Гарегин Нжде и его банды заливали невинной кровью азербайджанских детей и стариков.

Что ж, очень по-армянски. Но как болгарская сторона могла позволить втянуть себя в подобную провокацию? Памятник Нжде должен был быть установлен еще раньше, но после того, как стало известно о подобных планах, поднялся шум. Многие выразили Софии свое недовольство, недоумевая, как можно устанавливать монумент пособнику фашистов на болгарской земле, пострадавшей от нацистской оккупации. В годы Второй мировой нацисты, которым служил Нжде, уничтожали не только евреев, но и славян, считая их недочеловеками. Во всем этом, прямо или опосредованно, участвовал армянин Нжде.

И вообще, логика болгарских властей не совсем понятна. Если в их действиях она присутствует вообще.

Под напором армянской пропаганды, армянской диаспоры и армянских денег в лице всевозможных бизнесменов алексанянов, которые под милыми предлогами продвигают свои грязные цели, в Болгарии открыто идут на конфронтацию с Турцией, объявляют Нжде "освободителем болгарского народа от турецкого ига". При этом в этой же стране все громче говорят о сносе памятников советским воинам-освободителям, реально избавившим Болгарию от фашистского ига. Несколько лет назад по решению городских властей Пловдива готовились снести памятник воинам-освободителям, знаменитый монумент, называемый болгарами "Алеша". А в 2020-м официальные структуры Софии предложили демонтировать монумент, установленный на братской могиле, в которой покоятся останки 154 советских солдат и офицеров. Советских воинов, погибших за освобождение Болгарии от нацистов, объявляются "оккупантами", а решавший свои собственные националистические задачи Нжде причисляется к "героям болгар"?

В заключение напомним, что 17 декабря 2015 года на 70-й сессии ГА ООН была принята резолюция № 70/139 "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Болгария, как и Армения, подписали этот документ. И если с Еревана спрос небольшой, Болгария, как европейское цивилизованное государство, должна отвечать за свою подпись. Даже если бизнесмен Алексанян хорошо платит.

Зульфугар Ибрагимов