Посол: Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна

Военная авантюра Армении против Азербайджана за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна.

Об этом посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде сказал в видеообращении на мероприятии "Евразия: энергетика и культура" в рамках нынешнего выпуска "Победители и побежденные в новых балансах в Средиземном море" на XVII конференции, посвященной взглядам на мировую экономику и геополитику, сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии.

Конференция традиционно организована известным итальянским "мозговым центром" "Nodo di Gordio" и исследовательским центром "Vox Populi".

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