Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением на должность министра образования

27 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеформате Эмина Эльдар оглу Амруллаева в связи с его назначением на должность министра образования Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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