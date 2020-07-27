EURACTIV: Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье директора и основателя Международного фонда лучшего управления (International Foundation for Better Governance) Джеймса Уилсона, опубликованной в EURACTIV.

Акцентируя внимание на атаке вооруженных сил Армении 12 июля на Товузском направлении, Уилсон отмечает, что рациональный анализ ситуации указывает на вероятные мотивы, побудившие Армению инициировать столкновения.

В статье отмечается, что Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент, отвлекая внимание населения своей страны от неспособности справиться с кризисом COVID-19 и вытекающими отсюда экономическими проблемами, пытаясь занять "новые благоприятные позиции" на территории Азербайджана, и втянуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликт с Азербайджаном.

Среди постсоветских стран Армения более всего пострадала от пандемии: по сообщениям, на середину июля было зарегистрировано свыше 30 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 500 смертей, говорится в статье.

"В марте страна объявила чрезвычайное положение, и с тех пор экономическая активность рухнула, предприятия закрылись, а безработица резко возросла. По оценкам, ВВП страны снизился на 2-3,5 процента, а система здравоохранения Армении сейчас явно находится на пределе своих возможностей в вопросе преодоления кризиса. Премьер-министр Никол Пашинян подвергся жесткой критике со стороны оппозиции за неэффективное управление кризисами и неспособность справиться с пандемией", - пишет Уилсон.

Далее автор отмечает, что для начала инцидента была выбрана граница между Арменией и Азербайджаном, а не замороженная зона конфликта в Нагорном Карабахе.

"В обновленной стратегии национальной безопасности Армении, принятой 10 июля, также сделан акцент на ее союз с Россией и членство в ОДКБ. Другими словами, соответствующее напоминание о коллективной безопасности было направлено в Кремль за пару дней до перестрелки. С военной точки зрения северо-западные районы Азербайджана могли показаться легкой добычей для армянских военных. Армянская сторона надеялась продвинуться на территории Азербайджана и оккупировать новые территории. Эта новая тактика также соответствует стратегической доктрине министра обороны Армении Давида Тонояна под названием "Новая война за новые территории", - говорится в статье.

Уилсон считает, что другой причиной выбора конкретного региона в качестве поля битвы является ключевая инфраструктура, проходящая поблизости.

"Разработанные и построенные Азербайджаном за последние два десятилетия нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс образуют важнейший энергетический и транспортный коридор между Европой и Азией. Они имеют геополитическое значение в качестве важнейшей транспортной и энергетической инфраструктуры. Как страна, лишившаяся участия в таких важных проектах из-за своей враждебной политики в отношении Азербайджана и Турции, Армения угрожает нацелиться на эту инфраструктуру, чтобы оказать экономическое и политическое давление", - говорится в материале.

Автор считает, что эти пограничные стычки, которые были инициированы Арменией, могут перерасти в полномасштабную войну и в дальнейшем - в крупную геополитическую конфронтацию.

Как говорится в статье, ЕС призвал обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

"ЕС призвал обе страны направить энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса и возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в материале.

По словам автора, для ЕС важно усилить свою дипломатию на Кавказе, добиться прочного мира и остановить провокационный оппортунизм Пашиняна, который угрожает ввергнуть регион в войну, что никому не пойдет на пользу.