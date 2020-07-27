Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с заявлением

Армения продолжает предпринимать попытки отвлечения внимания мирового сообщества от оккупации территорий Азербайджана, этнической чистки, преступлений против человечности, а также направленные на пропаганду так называемого режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Далее отмечается, что Армения, распространила на днях письмо в ООН, приложив к нему лоскут бумаги, относящийся к т.н. "режиму". Вопросы, изложенные в ней по поводу пропавших без вести, не имеют никакого основания и попросту направлены на искажение разных аспектов конфликта.

В результате агрессии Армении без вести пропали 3889 азербайджанцев, в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 стариков. Эта страна никоим образом не заинтересована в разъяснении участи без вести пропавших азербайджанцев. Причины этого предельно ясны. Неопровержимые данные говорят о том, что большинство этих людей убиты или умерли от пыток и болезней. Поэтому Армения пытается скрыть свои преступления против человечности, военные преступления и избегает сотрудничества в рамках гуманитарных организаций.

Считаем, что нельзя допускать политизации вопроса пропавших без вести лиц, но следует рассматривать его с гуманитарной точки зрения, положить конец страданиям пребывающих в неопределенности сотен семей", - говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что крайнюю обеспокоенность вызывает участь взятых в заложники людей. Сообщается, что Армения все еще держит в заложниках азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые всего лишь посетили могилы своих близких.

"Тот факт, что Армения выступает против обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех", является наглядным проявлением антигуманной сущности этой страны, безответственного поведения в отношении человеческой судьбы.

Как страдающая от конфликта долгие годы страна Азербайджан с особым тщанием относится к положениям международного гуманитарного права и поддерживает усилия в данной области.

Раз в два года Азербайджан выдвигает в ООН резолюции "Пропавшие без вести люди" и "Освобождение женщин и детей, взятых в заложники во время вооруженных конфликтов". Основной целью этих резолюций является всестороннее содействие в дело определения судеб лиц этой категории.

Заявляем, что Армения, которая любыми путями стремится исказить суть конфликта, не сможет скрыть совершенные ею преступления и непременно ответит за них", - говорится в заявлении.

Напомним, что в июле 2014 года, во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар, оккупированного Кельбаджарского района, был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.

Затем, так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.