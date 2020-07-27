Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов

27 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что, учитывая нехватку воды, существующую на территории страны, и ситуацию, сложившуюся в водохранилищах, с целью увеличения водных ресурсов, улучшения снабжения потребителей питьевой и оросительной водой утверждается "План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы".

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