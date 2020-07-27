В Ереване угрожают убить индийца за то, что он поддержал Азербайджан

Армяне угрожают убить гражданина Индии, который вот уже несколько лет проживает в Армении.

Об этом в письме в редакцию Day.Az сообщил сам потерпевший Венката Правин Чодавапару.

Чодавапару отметил, что проживает в Армении с 2016 года с женой и столкнулся с чрезмерно расистским отношением со стороны властей и жителей этой страны.

"Здесь абсолютно не соблюдаются права человека! Я подвергаюсь оскорблениям и избиениям со стороны армян просто потому что я "не белый мигрант". Мне приходится постоянно бороться за свои права, но к сожалению правительство Армении не оказало мне никакой поддержки. Моя жизнь находится под угрозой, потому что я против агрессорской политики Армении в отношении Азербайджана и осудил Ходжалинский геноцид", - написал он в письме.

В своем обращении Чодавапару просит помощи у Евросоюза и подчеркивает, что если с ним что-то случится - это вина правительства Армении.