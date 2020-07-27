Армянское лобби пытается вовлечь Украину в конфликт с Азербайджаном

24 июля на брифинге представитель так называемой "Народной милиции" никем не признанной "ЛНР" (которая в действительности является оккупированной территорией Украины) Яков Осадчий выступил с фейковым заявлением в адрес Азербайджана.

По его словам, будто Служба безопасности Украины (СБУ) "курирует участие украинских националистов" в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.

Как заявил "представитель", националистические структуры вербуют как украинских граждан, так и бывших и действующих военнослужащих ВСУ, обладающих боевым опытом.

Сепаратисты отмечают, что цель вербовки заключается в отправке военнослужащих ВСУ на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении.

Не стесняясь в высказываниях, Осадчий отметил, что якобы украинские националисты готовят "провокации" в Киеве, Харькове и Запорожье в отношении армян, проживающих в Украине.

Данное заявление сепаратистов из Луганска можно интепретировать разве с точки зрения "насолить официальному Киеву". Ведь после того как армяне совершили провокацию в направлении Товуза 12 июля, на следующий же день МИД Украины выступило с заявлением, где отмечается, что украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах.

Баку моментально опроверг фейковое заявление сепаратистов на уровне МИД. Так, начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила, что это абсолютно безосновательное и содержащее в себе полную дезинформацию сообщение.

"Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в предотвращении военных провокаций со стороны вражеских сил и восстановлении территориальной целостности в рамках своих международно-признанных границ", - говорится в сообщении МИД.

От себя хотел бы напомнить господину Осадчему, что согласно рейтингу 2020 Global Firepower, Армения отстает от Азербайджана аж на 47 позиций. Более того, Азербайджан продолжает носить звание сильнейшей армии на Южном Кавказе.

В свете недавних боев на азербайджано-армянской границе, граждане Азербайджана от мала до велика, вне зависимости от социального статуса массово шли записываться в армию. И это несмотря на заявление Президента Ильхама Алиева об отсутствии в настоящее время необходимости в мобилизации. Однако менее чем за неделю почти 50 тыс. граждан Азербайджана подали заявления, причем большинство из них составляла молодежь.

Другое дело Армения, которая еще в начале 90-х ради оккупации территорий Азербайджана привлекала наемников (в основном с Ближнего Востока). Ни для кого не секрет, что Армения испытывает колоссальную нехватку живой силы, вследствие миграции, связанной со страхом возобновления военных действий с Азербайджаном. Простые армяне предпочитают отправиться на чужбину, нежели стать пушечным мясом на поводу у политических элит собственной страны. Именно поэтому латать дыры приходится за счет иностранцев, имеющих опыт боевых действий в конфликтных регионах по всему миру.

Так что господин Осадчий, приходите уж в следующий раз...

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az