Пашинян - это далеко не тот, за кого вступится Москва

Внезапное обострение в районе Нагорного Карабаха между подразделениями армянской и азербайджанской армий, которое было не настолько уж внезапным, а скорее - ожидаемым, с учетом геополитической конъюнктуры, также внезапно показало нарочитую абстрагированность Москвы от Еревана, передает Day.Az со ссылкой на sprotyv.info.

"В настоящее время информационное пространство России буквально пульсирует от обсуждения публикаций разного рода экспертов, лидеров общественного мнения и просто "серых" заполнителей эфира, о том, что Армении в конфликте с Азербайджаном не стоит рассчитывать на помощь от России, поскольку Пашинян - это не тот, за кого вступится Москва", - отмечает издание.

И что особо примечательно, а в какой-то степени даже и обидно для самих армян, в этой информационной кампании приняли активное участие главные говорящие головы Кремля армянского происхождения, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян, пишут журналисты.

"Именно этой супружеской паре отъявленных пропагандистов довелось разрушить последние хрустальные замки Еревана, выстроенные если не на доверии к Кремлю, то хотя бы на фундаменте влиятельной армянской диаспоры в РФ. В свою очередь, поддержка армянской диаспоры Армении в самой России ограничилась лишь стычками молодых и горячих представителей Армении с выходцами из Азербайджана", - отмечается в статье.

И, думаю, не имеет смысла говорить о том, что на международной арене особой поддержки и даже сочувствия Ереван не получил, добавляет автор. "Причем эта изоляция заставила действовать армянских стратегов от обратного и агрессировать в тех странах, которые высказали, как минимум, дипломатическую поддержку противоположной стороне конфликта - Азербайджану. Например, как это было в Украине. Но, пожалуй, именно сейчас Армении будет над чем задуматься, как никогда прежде. Конечно, Россия для этой страны была важным политическим и военным партнером на протяжении многих десятилетий, и поставки оружия, техники и боеприпасов в кредит, это весьма серьезный соблазн для небогатой экономики. Но, при этом, Ереван десятилетиями закрывал глаза на то, что Москва использует целую страну, как плацдарм на южном Кавказе, по сути, относясь к Армении, как к военной базе с видом на "приватизацию" данного земельного участка", - говорится в материале.

Вместо того, чтобы прикладывать усилия по поиску сторонников и партнеров на международной арене и созданию некой дипломатической коалиции, Ереван погружался все глубже в кредитную зависимость от РФ. "При этом, полностью потакая на геополитической арене капризам Москвы, например, при обсуждении вопросов, связанных с Крымом в стенах ООН, Ереван отталкивал от себя тех потенциальных партнеров, которые могли бы стать связующим звеном в непростом диалоге с Баку.

На сегодняшний же день ситуация для Еревана складывается весьма депрессивная. Отсутствие международной поддержки и изоляция на дипломатической арене, не позволят привлечь действительно неангажированные и непредвзятые стороны к решению проблемных вопросов. Москва же будет разыгрывать свою партию, которая направлена на дискредитацию и нивелирование значения правительства Пашиняна, что может спровоцировать очередной социальный и политический кризис в стране.

И самое настораживающее в этом раскладе то, что на фоне изоляции и хаотизации, Кремль вполне может слить Армению в краткосрочной перспективе. Сделано это будет путем доведения конфликта до полномасштабной горячей фазы, с целью очень быстрого возвращения полного контроля, не только над ситуацией, но и в целом над республикой, посредством ввода куда более значительного контингента, нежели в 90-х.

Возвращаясь к упомянутой выше нынешней геополитической конъюнктуре, такой проект вполне может быть реализован. И то, что нарратив о моральной справедливости отсутствия помощи Армении со стороны РФ сейчас становится главным лейтмотивом кремлевской пропаганды, указывает на то, что проект таки принят на рассмотрение", - отмечает украинское издание.