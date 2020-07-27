В Ереване абитуриенты вышли на протесты против афер Минобразования - есть задержанные

Не поступившие в армянские вузы абитуриенты провели в понедельник акцию протеста перед зданием министерства образования, науки, культуры и спорта Армении с требованием встретиться с министром Араиком Арутюняном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, возле здания министерства сложилась напряженная ситуация, поскольку полицейские не позволяли абитуриентам и их родителям подойти к нему. После этого протестующие покинули территорию министерства и решили провести сидячую забастовку на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци, сев на проезжую часть.

Большое количество полицейских вывели участников акции с проезжей части, двое граждан были подвергнуты приводу.

В последние дни в центре Еревана группа абитуриентов, не поступивших в вузы, и их родители проводили акции протеста. Причиной их недовольства было то, что несмотря на полученные на экзаменах высокие баллы они не поступили в вузы ни по первой, ни по второй заявке. При этом утверждается, что в вузы прошли студенты с намного более низкими баллами, которые указали факультеты по первой заявке. Минобразования предложило недовольным абитуриентам поступить без экзаменов на другие факультеты, где остались вакантные места.