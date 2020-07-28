Международные "правозащитники"

- почему они молчат о нападении на азербайджанцев?

Военная провокация ВС Армении в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе 12 июля в конечном итоге привела к эскалации конфликта. В то же время, данный инцидент открыл ряд интересных моментов.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

"Во-первых мировое сообщество убедилось в том, что мирные переговоры, инициируемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ, не работают. Более того, вероятность начала полномасштабной войны после недавней провокации выросла многократно.

Вторым важным аспектом является то, что конфликт может разгореться не только в Нагорном Карабахе или на границе двух стран, но и по всему миру, где живут азербайджанцы и армяне.

Третий важный момент заключается в том, что раньше США и многие европейские страны воспринимали армяно-азербайджанский конфликт как нечто отдаленное и не представляющее большой интерес. Но оказалось, что конфликт отразился даже на этих странах. То есть теперь все мировое сообщество будет заинтересовано в скорейшем разрешении этого конфликта. Поскольку если конфликт не будет урегулирован, то в вышеупомянутых странах мира продолжатся стычки, и граждане этих ситуаций лишатся мира и безопасности", - пояснил парламентарий.

В этом контексте, продолжил он, патриоты своей родины сыновья и дочери проводят мирные акции в различных странах мира, выражая поддержку азербайджанской армии.

"Таким образом они демонстрируют свою объективную и справедливую позицию в отношении политики агрессии Армении. Однако взамен они столкнулись с террором под эгидой армянского лобби и диаспоры по всему миру. Напряжение переросло в насилие, и ситуация обрела необратимый процесс. Армяне стали нападать на мирных азербайджанцев, бросаться камнями и другими острыми предметами. То есть, весь мир убедился в варварской сущности армян", - подчеркнул Насиров.

Депутат посетовал на отсутствие какой-либо реакции на происходящее со стороны таких международных правозащитных организаций, как Freedom House, Amnesty International и Human Rights Watch.

"Эти организации время от времени делают недостоверные заявления о нарушении прав человека в Азербайджане. Но почему же когда армяне совершают насилие в отношении азербайджанцев на глазах у всего мира, вы словно воды в рот набрали?", - вопрошается он.

С другой стороны, продолжил наш собеседник, некоторые персоны, называющие себя азербайджанцами, но по своей сути являющиеся откровенными предателями, встали на сторону армян.

"Севиндж Османгызы в США, Видади Искендерли во Франции, Ганимат Захид, Ариф Мамедов и прочие их приспешники подыгрывают армянам, делая умопомрачительные заявления в адрес наших соотечественников за рубежом. Как можно называть собственных граждан хулиганами и дикарями? После этого они не имеют права называть себя азербайджанцами!", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов