СГБ Азербайджана сделала заявление о фейковых обращениях, сделанных якобы от имени Арзу Алиевой

В некоторых интернет-ресурсах в обращении, распространенном от имени младшей дочери Президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиевой, якобы размещены призывы о том, чтобы пользователи не делились информацией по военным вопросам, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ).

В сообщении говорится, что в ходе предварительного расследования было установлено, что эта информация используется фейковыми профилями, распространяется с целью введения в заблуждение общественности и ради сенсации, а эта информация не имеет никакого отношения к Арзу Алиевой.

Сообщаем, что в настоящее время продолжается работа по установлению лиц, публикующих такую провокационную информацию и принятию в соответствии с законом надлежащих мер в в их отношении.