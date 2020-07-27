Посольство Азербайджана в Кувейте выступило с заявлением в связи с армянской провокацией

Посольство Азербайджана в Кувейте выступило с заявлением в знак протеста против грубого нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений ВС Армении в период пандемии и повлекшей за собой человеческие жертвы военной провокации.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в распространенном в местных СМИ заявлении сообщается, что начиная с 12 июля 2020 года Армения совершила очередную провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного права, вероломно напала на Азербайджан в направлении Товузского района, тем самым вновь продемонстрировала свою агрессивную политику. В результате адекватных шагов армии Азербайджана, атаки были отражены, и неся потери армянские военнослужащие были вынуждены отступить. Никаких изменений в расположении боевых позиций не произошло.

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