Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции в результате аварии перевозившего солдат автобуса в районе Мут провинции Мерсин, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Вооруженных сил братской Турции в результате аварии перевозившего солдат автобуса в районе Мут провинции Мерсин.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе - это и наше горе.

Аллах ряхмят элясин".