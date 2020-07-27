Глава МИД Азербайджана встретился с послом Палестины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Палестины в Азербайджанской Республике Насира Абдулкарима Абдуррахмана в качестве дуайена дипломатического корпуса в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в МИД, Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об очередной запланированной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе и ситуации в регионе.

Отметив, что в корне напряженности в регионе находится агрессивная политика Армении, министр подчеркнул необходимость устранения последствий армяно-азербайджанского конфликта и сказал, что переговоры по урегулированию конфликта должны служить именно этой цели.

В свою очередь посол отметил, что Палестина решительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за выполнение принятых Советом Безопасности ООН резолюций, а также поблагодарил Азербайджан за поддержку Палестине.

Посол выразил соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами в результате военной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе 12 июля.