Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Перу Мартину Вискарре Корнехо поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и народ Перу с национальным праздником страны - Днем независимости.

Для дальнейшего развития азербайджано-перуанских дружественных отношений как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах имеются возможности.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу - постоянного процветания", - говорится в поздравительном письме.