https://news.day.az/politics/1256990.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Перу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Перу Мартину Вискарре Корнехо поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и народ Перу с национальным праздником страны - Днем независимости.
Для дальнейшего развития азербайджано-перуанских дружественных отношений как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах имеются возможности.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу - постоянного процветания", - говорится в поздравительном письме.
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