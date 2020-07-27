Президент Ильхам Алиев: Проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

27 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на приеме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Сегодня вы назначаетесь на должность министра образования. Вам оказано очень высокое доверие. Вы должны оправдать его своей работой. Вы молоды, ваше назначение одновременно является очередным проявлением доверия, оказываемого молодежи.

Как вам известно, в нашей стране проводится политика омоложения, молодежь назначается на очень ответственные должности. Считаю, что в настоящее время в Азербайджане накоплен очень положительный опыт в области управления. Синтез опыта старшего поколения и современности, новаторства молодого поколения служит успешному развитию нашей страны. Несмотря на молодость, вы имеете опыт в области образования, работали на различных должностях в Министерстве образования. До сегодняшнего дня работаете в должности директора Института образования. Поэтому уверен, что вы имеете широкое представление, мнение о проблемах, стоящих перед образованием. Реформы, проведенные до сих пор в области образования, должны углубляться. Образование должно развиваться в соответствии с общим развитием нашей страны и отвечать самым современным требованиям.

В последние годы в этой области проделана огромная работа, сфера образования постоянно находится в центре внимания, и это естественно, потому что настоящее и будущее любой страны непосредственно связано с образованием. Опыт развитых стран показывает, что уровень образования там высок. Уровень образования в то же время в значительной степени обусловливает научно-технический прогресс. Глядя на опыт развитых стран, мы видим, что развитыми они стали благодаря не природным ресурсам, а именно знаниям, грамотности, образованию и развитию науки. Поэтому уже 17 лет по моей инициативе в Азербайджане проводятся реформы на основе принципа превращения черного золота в человеческий капитал. За эти годы появилось совершенно новое, современное поколение, и сегодня молодежь проявляет себя во всех сферах. Ее активность, знания, интерес к современным технологиям усиливают нашу страну. Молодежь достойно защищала и защищает наши границы, спокойствие нашего народа в окопах, боевых пунктах, находясь лицом к лицу с врагом.

Реформы в образовании должны углубляться. Могу сказать, что в последние годы уже решен вопрос значительного обновления материально-технической базы образования, более 3500 школ либо отстроены заново, либо капитально отремонтированы. Абсолютное большинство высших учебных заведений в Азербайджане отвечает современным стандартам, построены новые здания, корпуса, созданы новые вузы. Считаю, что большая часть работы в этой области уже проделана. Но вопросы, ожидающие решения, также должны быть решены, и здесь нельзя терять времени. В частности, в ближайшие два года должен завершиться проект строительства в горных и отдаленных селах школ модульного типа. В настоящее время этот проект реализуется во многих отдаленных селах. Жители сел и дети очень довольны этим. Эта программа осуществляется по линии государственного бюджета. Поэтому повторяю: она должна завершиться в 2021-2022 годах. Параллельно должно повышаться качество образования, и оно повышается. Об этом свидетельствуют различные рейтинги, и один из основных вопросов здесь, конечно, профессионализм учителей, так как уровень образования зависит от профессионализма учителей. От того, как учителя обучают детей, зависит уровень их знаний.

В последние годы в Азербайджане проделана очень большая работа для восстановления традиционного уважения к профессии учителя. Особую роль в этой области играют расходы, осуществляемые по государственной линии. В 2015-2018 годах был применен новый подход - проведена диагностическая оценка учителей. Заработная плата учителей, успешно прошедших данную диагностическую оценку, была увеличена в среднем в 2 раза. Конечно, это стало дополнительным стимулом для учителей. В то же время в соответствии с этим увеличилось число желающих выбрать профессию учителя, что очень радует меня, так как несколько лет назад желающих стать учителями было достаточно мало. Но в последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату. В обществе к ним существует большое уважение. Сегодня они работают в прекрасных, отремонтированных, заново отстроенных школах, вузах. Каждый год накануне учебного года я посещаю новые и отремонтированные школы, ежегодно в день знаний встречаюсь с детьми, учителями и отмечаю, что школа - это одновременно и место работы учителя. Работа, проделанная сегодня в этой области, конечно, стимулирует учителей. Поэтому необходимо принять дополнительные меры в области повышения уровня образования.

Естественно, следует уделять постоянное внимание происходящим в мире позитивным тенденциям. Надо глубже анализировать реформы, проводимые в развитых странах, часть их, которая подходит нам, должна применяться в Азербайджане.

Несколько лет назад по моей инициативе была принята специальная программа по обучению азербайджанской молодежи за рубежом. В рамках данной программы тысячи представителей азербайджанской молодежи за счет государственных средств были командированы в ведущие вузы зарубежных стран. Вы являетесь одним из них и были участником данной программы. Как вам известно, мы осуществляли эту программу по линии Государственного нефтяного фонда. Это тоже носит символический характер. Мы могли осуществить ее за счет государственного бюджета, но, принимая решение о реализации ее именно по линии Государственного нефтяного фонда, я хотел отметить, что это имеет стратегическое значение. Потому что проекты, реализованные до сих пор по линии Государственного нефтяного фонда, - это проекты стратегического значения. Среди них, в первую очередь, можно отметить проекты улучшения условий жизни вынужденных переселенцев. Крупные инфраструктурные проекты и данная программа осуществлялись именно по этой линии. Поэтому когда принималась данная программа, нашел отражение и этот вопрос. В то же время помню, в то время некоторые члены правительства предлагали, коль скоро мы обучаем молодежь за рубежом за счет государства, то перед ними должно быть поставлено условие: получив образование, они непременно должны вернуться в страну и в обязательном порядке отработать здесь 5-10 лет.

Я не одобрил это. Помню, в то время я сказал, что мы делаем это для того, чтобы создать для нашей страны, народа интеллектуальный потенциал, состоящий из молодых кадров. Мы делаем это для того, чтобы наша молодежь обучалась в ведущих вузах мира. Как мы можем вынуждать их, ставить перед ними условия? Мы должны создать в Азербайджане такие условия, чтобы они сами возвращались, потому что граждане Азербайджана, абсолютное большинство их - это люди, привязанные к Родине, земле. Вы тоже являетесь свидетелями того, что в то время мы, не выдвигая никаких условий, командировали молодежь за рубеж, обучали ее. Я даже сказал, что если некоторые из них не вернутся в нашу страну, они все равно остаются сыновьями и дочерями азербайджанской земли. Если жизнь в той или иной стране устраивает их, то они и там не прервут связи с Азербайджаном. Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины - поддержка и для нашей страны. Мы тоже их поддерживаем. Я неоднократно говорил, что все граждане Азербайджана, проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство. Поэтому данный положительный опыт принес свои плоды, и вы, как человек, получивший образование за рубежом по линии данной программы, видите это. Вы вернулись, работали здесь, несмотря на молодость, вам были доверены высокие должности, и сегодня вы назначаетесь на должность министра.

Параллельно в то время была выдвинута очередная инициатива. В повестку дня был включен вопрос создания филиалов ведущих зарубежных вузов в Азербайджане. За короткое время в Азербайджане стали функционировать филиалы 3 зарубежных высших учебных заведений. Считаю, что их может быть больше, и вы будете непосредственно заниматься данными вопросами.

Хотелось бы отметить еще один вопрос. Общий уровень нашего образования, естественно, должен повыситься. Чем больше будет образованных людей, тем выше станет интеллектуальный потенциал нашей страны. Параллельно наша система образования должна сочетаться с общим экономическим и промышленным развитием страны. Поэтому все эти вопросы должны быть глубоко проанализировать, особенно, на стадии приема в высшие учебные заведения. Сколько специалистов нам нужно в той или иной сфере? Сколько специалистов нужны для работы в гуманитарной сфере? Сколько нужно представителей технических профессий? Поэтому вы обязательно должны решить все это вместе с соответствующими государственными структурами. Наше экономическое и промышленное развитие осуществляется по плану. Проводится государственная политика, в то же время благодаря условиям, созданным при поддержке государства, частный сектор вкладывает крупные инвестиции, и всем известно, в какие сферы вкладываются инвестиции. Какие профессии нам будут нужны после этого - мы знаем и это. Поэтому основные направления нашего образования должны быть полностью связаны с промышленным и экономическим развитием страны. Еще раз хочу сказать: вы должны правильно проанализировать всю эту работу вместе с соответствующими структурами и представить конкретные предложения.

Еще один важный вопрос. Считаю, что настало время, когда мы должны активнее заняться данным вопросом. Это связано с Четвертой промышленной революцией, происходящими в мире тенденциями цифровизации. Цифровизация, широкое распространение и применение современных технологий делают ненужными некоторые профессии. Перечень данных профессий уже есть. Их больше нет и не будет. Поэтому вы должны постоянно уделять внимание и этому. Нет необходимости в подготовке специалистов по профессиям, которых через пять лет не будет. Но параллельно появятся новые профессии, которых сегодня нет. У нас должна осуществляться подготовка специалистов по профессиям, появление которых предполагается. В то же время исчезновение некоторых профессий может создать для нас другую проблему, так как Азербайджан является развивающейся страной в демографическом отношении, наше население увеличивается. В результате исчезновения профессий может вырасти безработица. Профессии, которые исчезнут, не требуют особого профессионализма и квалификации. А вот новые профессии будут требовать глубоких знаний, грамотности и современных технологий. Поэтому если мы сейчас не спланируем все это как следует, то столкнемся с большими проблемами.

Мы не можем позволить, чтобы безработица в Азербайджане стремительно росла, хотя в условиях пандемии она растет во всех странах. Мы должны сделать так, чтобы граждане в Азербайджане были обеспечены работой. Поэтому Министерству образования вместе с соответствующими структурами непременно следует уделять большое внимание данному вопросу, представляющему особое значение, необходимо подготовить и представить конкретные предложения и проводить в обществе просветительскую работу на эту тему. Должны проводиться различные мероприятия, дискуссии, обсуждения, надо информировать граждан об этом, чтобы они подготовили себя или своих детей к новому времени и дали им правильные рекомендации.

Профессиональное образование является вопросом, представляющим особое значение, особенно в нынешних условиях. Созданные сегодня в Азербайджане новые профессиональные училища, конечно, в значительной степени отличаются от профессиональных училищ, существовавших в советское время. В советское время в профессиональные училища с 8-го класса поступали большей частью дети, которые не могли добиться особых результатов в средней школе, и это была обычная практика. Сегодня профессиональные училища должны быть достойны самого высокого уважения. В последние годы совместно с некоторыми зарубежными партнерами в Азербайджане было открыто несколько профессиональных училищ, в которые поступают также дети, которые хорошо учились в средней школе. Важно поощрять это, потому что нам нужны профессиональные кадры.

Сегодня наша страна развивается так стремительно, что подготовка кадров не может развиваться в соответствии с промышленным, экономическим развитием страны. В результате на созданных в последние годы многих современных предприятиях во всех руководящих органах представлены иностранные специалисты. Я воспринимаю это нормально, не вижу здесь проблем. Так происходит во всем мире, миграция профессиональных кадров - естественный процесс. Но мне бы очень хотелось, чтобы появились и наши кадры, чтобы азербайджанские кадры работали на высоких должностях и в Азербайджане, и в других странах. Поэтому профессиональные училища имеют огромное значение в этом вопросе. Конечно, здесь тоже, в первую очередь, следует учитывать общие тенденции развития, какие профессии и когда нам понадобятся. К примеру, сегодня темпы развития сельского хозяйства в нашей стране очень высокие, и я знаю, что интерес к этой отрасли растет. Поэтому нужны профессиональные училища по данной сфере. Необходимо принять меры для того, чтобы сферы туризма, менеджмента, технические профессии отвечали современным стандартам. Поэтому дальнейшее развитие профессиональных училищ должно постоянно находиться в центре внимания.

Несколько стран выдвинули предварительные предложения. У нас уже есть опыт. Мы обычно делаем это в такой форме, что, к примеру, азербайджанская сторона берет на себя все технические и финансовые вопросы. А зарубежный партнер просто поставляет в нашу страну учебные программы, технологии и современные стандарты.

Конечно, Министерство образования выполняет огромные функции по воспитанию молодежи. Разумеется, воспитание молодежи, в первую очередь, происходит в семье. Очень рад, что азербайджанскому обществу веками удавалось хранить семейные ценности. Воспитание в семье обеспечит и будущее нашего народа. Но параллельно как в средних, так и высших школах воспитанию должно уделяться огромное внимание. Наша молодежь должна воспитываться в национальном, патриотическом духе, быть привязанной к Родине, любить ее. В частности, сегодня каждый патриотичный гражданин Азербайджана может гордиться своей Родиной. Сегодня Азербайджан добился больших успехов во всех сферах.

Воспитание молодежи в духе патриотизма имеет особое значение, ведь не секрет, что сегодня порой некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Азербайджанская молодежь должна воспитываться на азербайджанских, традиционных ценностях, быть привязанной к Родине, дорожить азербайджанскими ценностями больше всего, в совершенстве знать свою историю, литературу, родной язык, гордиться, что является гражданином Азербайджана. Поэтому данному вопросу надо уделять очень большое внимание. Я позитивно оцениваю процессы, связанные с воспитанием нашей молодежи в духе патриотизма. Вижу, что подрастает новое, современное поколение. Поколение, родившиеся и сформировавшееся в период независимости. Современное, патриотичное и морально здоровое новое поколение определит будущее нашей страны. От него будут зависеть независимость, благополучие нашей страны. Оно должно, невзирая ни на что, защищать национальные интересы, как это делаем мы. Любовь к Родине, национальные ценности должны быть для него превыше всего, невзирая ни на какое давление, угрозы, необоснованные обвинения. Но для достижения этого оно должно воспитываться в национальном духе. Если под предлогом глобализации нам будет импортироваться чуждая нам политика, фактически политика манкуртизации, унифицирования, то наша молодёжь не сможет в дальнейшем защищать интересы страны. Это задача не только Министерства образования, эти принципы должны преобладать, в первую очередь, в семьях, школе, детском саду, вузе, армии и обществе.

Еще раз хочу сказать, сегодня вам оказано большое доверие. Вы должны своей работой оправдать это доверие. Поздравляю вас и желаю успехов.