Президент Ильхам Алиев: Наша страна развивается так стремительно, что подготовка кадров не может развиваться в соответствии с промышленным, экономическим развитием страны

Наша страна развивается так стремительно, что подготовка кадров не может развиваться в соответствии с промышленным, экономическим развитием страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

"Профессиональное образование является вопросом, представляющим особое значение, особенно в нынешних условиях. Созданные сегодня в Азербайджане новые профессиональные училища, конечно, в значительной степени отличаются от профессиональных училищ, существовавших в советское время. В советское время в профессиональные училища с 8-го класса поступали большей частью дети, которые не могли добиться особых результатов в средней школе, и это была обычная практика. Сегодня профессиональные училища должны быть достойны самого высокого уважения. В последние годы совместно с некоторыми зарубежными партнерами в Азербайджане было открыто несколько профессиональных училищ, в которые поступают также дети, которые хорошо учились в средней школе", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что важно поощрять это, потому что Азербайджану нужны профессиональные кадры.

"Сегодня наша страна развивается так стремительно, что подготовка кадров не может развиваться в соответствии с промышленным, экономическим развитием страны. В результате на созданных в последние годы многих современных предприятиях во всех руководящих органах представлены иностранные специалисты. Я воспринимаю это нормально, не вижу здесь проблем. Так происходит во всем мире, миграция профессиональных кадров - естественный процесс. Но мне бы очень хотелось, чтобы появились и наши кадры, чтобы азербайджанские кадры работали на высоких должностях и в Азербайджане, и в других странах. Поэтому профессиональные училища имеют огромное значение в этом вопросе. Конечно, здесь тоже, в первую очередь, следует учитывать общие тенденции развития, какие профессии и когда нам понадобятся. К примеру, сегодня темпы развития сельского хозяйства в нашей стране очень высокие, и я знаю, что интерес к этой отрасли растет. Поэтому нужны профессиональные училища по данной сфере. Необходимо принять меры для того, чтобы сферы туризма, менеджмента, технические профессии отвечали современным стандартам. Поэтому дальнейшее развитие профессиональных училищ должно постоянно находиться в центре внимания", - отметил глава государства.

По его словам, несколько стран выдвинули предварительные предложения.

"У нас уже есть опыт. Мы обычно делаем это в такой форме, что, к примеру, азербайджанская сторона берет на себя все технические и финансовые вопросы. А зарубежный партнер просто поставляет в нашу страну учебные программы, технологии и современные стандарты", - добавил Президент Ильхам Алиев.