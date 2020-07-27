Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности
Некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.
"Конечно, Министерство образования выполняет огромные функции по воспитанию молодежи. Разумеется, воспитание молодежи, в первую очередь, происходит в семье. Очень рад, что азербайджанскому обществу веками удавалось хранить семейные ценности. Воспитание в семье обеспечит и будущее нашего народа. Но параллельно как в средних, так и высших школах воспитанию должно уделяться огромное внимание. Наша молодежь должна воспитываться в национальном, патриотическом духе, быть привязанной к Родине, любить ее. В частности, сегодня каждый патриотичный гражданин Азербайджана может гордиться своей Родиной. Сегодня Азербайджан добился больших успехов во всех сферах", - сказал глава государства.
По его словам, воспитание молодежи в духе патриотизма имеет особое значение, ведь не секрет, что сегодня порой некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности.
"Этого ни в коем случае нельзя допускать. Азербайджанская молодежь должна воспитываться на азербайджанских, традиционных ценностях, быть привязанной к Родине, дорожить азербайджанскими ценностями больше всего, в совершенстве знать свою историю, литературу, родной язык, гордиться, что является гражданином Азербайджана. Поэтому данному вопросу надо уделять очень большое внимание. Я позитивно оцениваю процессы, связанные с воспитанием нашей молодежи в духе патриотизма. Вижу, что подрастает новое, современное поколение. Поколение, родившиеся и сформировавшееся в период независимости. Современное, патриотичное и морально здоровое новое поколение определит будущее нашей страны. От него будут зависеть независимость, благополучие нашей страны. Оно должно, невзирая ни на что, защищать национальные интересы, как это делаем мы. Любовь к Родине, национальные ценности должны быть для него превыше всего, невзирая ни на какое давление, угрозы, необоснованные обвинения. Но для достижения этого оно должно воспитываться в национальном духе. Если под предлогом глобализации нам будет импортироваться чуждая нам политика, фактически политика манкуртизации, унифицирования, то наша молодёжь не сможет в дальнейшем защищать интересы страны. Это задача не только Министерства образования, эти принципы должны преобладать, в первую очередь, в семьях, школе, детском саду, вузе, армии и обществе", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.
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